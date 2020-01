voici comment les pirates menacent les utilisateurs

Vérifier les e-mails, comme vous le faites tous les jours, l’un de nos lecteurs a remarqué un message particulier. Le sujet de l’e-mail était plutôt suspect et inquiétant également en raison des caractères étranges utilisés: “Perícølø dí ínfezíøne dell’interø sístema øperåtívø!».

Intrigué, l’utilisateur a ouvert l’e-mail et s’est retrouvé face à une véritable arnaque. En fait, si le sujet semble étrange, le corps de l’e-mail l’est encore plus:

J’ai fait un vídeø che møstrå as tí åccontentí dans la moitié gauche de l’écran, et dans la moitié droite j’ai vu íl vídeø che haí guardåto.

D’un clic de souris, je peux envoyer cette vidéo à tous vos e-mails et les contacter sur mon réseau.

Je peux également publier l’accès à toute la correspondance et aux messages électroniques que vous avez utilisés.

Si vous souhaitez en obtenir un, transférez le montant de 350 € à mon bítcoín índírízzo (si vous ne savez pas comment le faire, écrivez à Google: “Buy Bítcoín”).

Pourquoi votre antívírus nøn hå est-il détecté dans les logiciels malveillants?

Ríspøsta: íl mon malware utilise íl dríver, åggíornø sa première fois tous les 4 øre ín mødo que votre åntívírus était sílenzíøso.

La nouvelle arnaque viole la confidentialité des utilisateurs

Avec cette nouvelle arnaque, les cybercriminels menacent le malheureux utilisateur avec la diffusion de vidéos compromettantes à tous les contacts. Les fraudeurs disent avoir accès à l’ordinateur grâce à des logiciels malveillants introuvables ce qui leur permet d’avoir un contrôle total sur le système d’exploitation. Pour empêcher le partage de la vidéo, il est nécessaire effectuer un dépôt en Bitcoin sur un portefeuille indiqué.

C’est évidemment une tentative de chantage sans aucun fondement. Les utilisateurs qui ont reçu ce message n’ont pas à s’inquiéter du tout. La seule chose qui doit être faite est de jeter le message et de l’oublier étant donné que beaucoup ont reçu le même message, comme indiqué sur BitcoinAbuse.