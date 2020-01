voici comment les utiliser pour rester informé

Les services Google sont désormais extrêmement populaires et appréciés du public. L’écosystème créé par la maison de Vue sur la montagneen fait, il a réussi à se développer considérablement après avoir donné naissance aux services natifs avec lesquels Google est entré sur le marché.

Parmi ceux-ci, certains ont connu un succès particulier grâce au grand bassin versant qui est allé couvrir. Par exemple, pensez à Gmail, un service de messagerie extrêmement simple et intuitif, qui est continuellement mis à jour en apportant des changements et de nouvelles fonctionnalités qui le rendent plus complet.

Comme aussi chrome, ou l’ensemble du système d’exploitation complexe androïde, dont la version 10 est actuellement en déployer pour les tests bêta et qui sera bientôt mis à jour vers la version stable.

Mais comme l’information passe désormais principalement par des outils numériques, il existe deux services Google qui représentent absolument le top pour ceux qui veulent se tenir au courant sur les nouvelles du monde et les nouvelles tendances. Ainsi que pour ceux qui travaillent sur le développement de statistiques, par exemple, sur les nouvelles les plus cliquées ou recherchées dans un certaine période de temps (un mois, un an, une semaine).

Google Actualités et Google Tendances: voici comment tirer le meilleur parti du potentiel de ces services

Dans le cas de Google Actualités, il existe deux possibilités pour accéder aux informations qui vous intéressent. Il s’agit de suivre deux “voies”, constituées de services bulletin d’information et NewsStand.

bulletin d’information permet de comparer plus de sources pour les mêmes nouvelles, permettant ainsi de bénéficier d’une vue d’ensemble plus large du sujet. Le service NewsStandil permet plutôt un accès direct aux informations recherchées à travers les sources les plus fiables.

Quant à Tendances Googleau lieu de cela, grâce à cet outil, il est possible de connaître les tendances en termes de recherche dans les différents domaines. Vous pouvez également sélectionner des plages horaires pour enquêter mots les plus cliqués dans une certaine période.

Il est également autorisé de définir des filtres pour encadrer les tendances en fonction d’un public plus spécifique, il est également possible définir des filtres qui délimitent la langue d’appartenance, ou même zone géographique d’intérêt.