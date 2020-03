voici comment l’éviter en utilisant ces applications

Filaindiana.it et dovefila.it sont deux applications Web que les gens peuvent utiliser pour découvrir la file d’attente présente dans les supermarchés. Voici comment ils fonctionnent

28 mars 2020

57

Pendant l’urgence de Covid-19, les achats sont devenus plus compliqués. Certains, incapables de quitter la maison, la commandent en ligne. Cependant, les magasins ne peuvent pas gérer toutes les demandes et il est souvent nécessaire d’attendre plusieurs jours avant de recevoir les produits achetés.

Sans oublier qu’en raison du trafic important, le commerce électronique des chaînes de supermarchés est lent ou a des problèmes techniques. Dans ce contexte, l’achat d’épicerie en ligne avec livraison à domicile est une véritable entreprise. Ainsi, de nombreuses personnes s’arment de patience, d’autocertification, de dispositifs de sécurité sanitaire et se rendent directement au magasin, où la situation n’est certainement pas meilleure. Les supermarchés, mais aussi les petits marchés, peuvent accueillir quelques personnes à la fois pour éviter les rassemblements à l’intérieur. Par conséquent, les clients qui souhaitent entrer doivent attendre à l’extérieur du magasin en rangées soignées, où chacun est à au moins un mètre de l’autre. Pour éviter les temps d’attente bibliques, plusieurs développeurs ont lancé des applications et des sites pour vérifier la file d’attente au supermarché.

Application de file d’attente de supermarché: Filaindiana

Le nom de cette application rappelle la façon dont nous sommes entrés en classe à l’école primaire: combien de fois l’enseignant nous a-t-il recommandé de rester en ligne pour éviter les troubles et le chaos? Filaindiana.it provient probablement de cette idée, mais est conçu pour surveiller les lignes à l’extérieur des magasins. Pour fonctionner, le site Web doit géolocaliser l’appareil de l’utilisateur.

Le site internet montre sur la carte les points de vente proches de la position et leurs rangées respectives. Pour les magasins où il est actif, une fenêtre s’ouvre indiquant à la fois le temps d’attente estimé et les personnes dans la file d’attente. Il est facile à utiliser et totalement gratuit. Le service a été créé pour les citoyens de Lombardie, puis il a été étendu à toute l’Italie.

Plus besoin de faire la queue avec DoveFila: comment ça marche

Une autre application Web intéressante est DoveFila et est conçue pour tous ceux qui ont besoin de faire du shopping, naturellement bien espacés. Il peut être utilisé à la fois depuis le smartphone et depuis l’ordinateur et dans ce cas, il est nécessaire d’avoir le GPS actif pour que le signal puisse indiquer les magasins à proximité. Pour chaque magasin, il y a un onglet à toucher. À l’intérieur, il y a le temps d’attente estimé. Par exemple, il montre 8 personnes en attente et environ 20 minutes avant d’arriver à l’entrée. Une chaîne rouge apparaît sous cet écran, où chaque client peut saisir ses données.

Applications collaboratives pour surveiller la file d’attente

Les deux services fonctionnent grâce à la collaboration des utilisateurs, qui peuvent signaler de nouveaux points de vente et surtout saisir le nombre de personnes en attente et les délais estimés. Une fois que les gens arrivent au supermarché, ils peuvent compter les membres de la rangée devant eux. Alternativement, ils peuvent écrire ce qu’il a fallu pour accéder. Il est également utile pour comprendre quels magasins se trouvent à proximité de votre domicile. Bref, les deux sites sont indispensables dans un moment délicat et peuvent aider les gens à mieux gérer leurs achats.