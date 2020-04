voici comment l’obtenir avec des incitations régionales

Il y a des occasions que nous ne pouvons absolument pas manquer, et l’une d’elles est la possibilité d’avoir un vélo électrique gratuit pour les résidents des 10 régions italiennes qui suivront. Il s’agit d’une initiative promue par le ministère des transports dans le contexte de l’approbation des récentes dispositions gouvernementales fusionnées dans la nouvelle Loi de finances 2020.

En pratique, nous aurons à la disposition des incitations gouvernementales à opter pour l’éco-mobilité urbaine sur deux roues au lieu de prendre des véhicules à moteur potentiellement polluants. Il n’y a aucun frais à payer par le destinataire du vélo gratuit, qui peut également choisir de ne pas acheter les deux roues et diriger le coût des abonnements aux transports publics jusqu’à une limite maximale de 1500 euros. Mais comment accédez-vous à ce bonus?

Vélo électrique gratuit: voici comment l’obtenir grâce aux incitations régionales

L’éco-mobilité intelligente est l’un des points clés de la prochaine manœuvre budgétaire, et comme les émissions polluantes ne sont pas réduites uniquement avec les voitures électriques, auxquelles tout le monde n’a pas accès, l’octroi d’une remise pour les vélos électriques sera certainement un succès chez les Italiens.

Par conséquent, pour obtenir le bonus, vous devrez gratter une vieille voiture polluante, et les mesures sont valables pour la vente de voitures jusqu’à 3 euros au 31 décembre 2021. Bonus également étendu à ceux qui abandonnent les motos ou les cyclomoteurs jusqu’à 3 euros: dans le premier cas la prestation est de 1500 euros alors que dans le second on descend à 500 euros.

De toute évidence, l’utilisateur ne recevra pas d’argent, mais ce sera un bon à utiliser pour l’achat d’un nouveau vélo électrique chez les détaillants participants ou pour souscrire des services de transports publics ou de partage. Le bon expire au bout de trois ans après le premier numéro et sa disponibilité, il sera communiqué ailleurs par le Ministère.

Les avantages sont réservés pour l’instant uniquement aux résidents des zones les plus en crise environnementale et des zones métropolitaines de plus de 50 000 habitants région par région comme suit:

Campanie

Lazio

Ligurie

Lombardie

Piémont

Pouilles

Sicile

toscane

Ombrie

Vénétie