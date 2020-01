Voici comment nous savons que la PlayStation 5 de Sony est sur le point de se lancer – .

La rumeur selon laquelle le lancement de la PlayStation 5 le 5 février semble très improbable, étant donné que Sony n’a pas encore envoyé d’invitations à la conférence de presse. La société devrait toujours annoncer la PS5 le mois prochain, tout comme elle l’a fait avec son prédécesseur il y a sept ans – et les fans pensent qu’ils savent quand tout se passera. Sony a déjà confirmé qu’il n’assisterait pas à l’E3 2020, qui est le genre d’événement où Sony aurait pu révéler plus de détails sur le lancement de la PS5. Cela signifie que la société a dévoilé la PS5 bien avant juin, car certains studios pourraient vouloir annoncer des jeux PS5 à l’E3, indépendamment de la présence de Sony au salon. Et nous avons un élément de preuve de plus qui suggère que l’annonce de la PS5 est proche.

Après avoir dévoilé le logo PS5 au CES 2020 au début du mois, Sony a enregistré la marque PS5 en Suisse. Le document vient d’être enregistré à l’IGE PI (Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle, rapports LetsGoDigital. L’application elle-même ne révèle aucun détail juteux sur la PS5, à part le fait qu’elle s’appelle PS5, quelque chose que nous savions déjà. Après tout, Sony a révélé le nom de la console en octobre, quand il a également annoncé les nouvelles fonctionnalités du contrôleur DualShock 5.

L’enregistrement des marques pour les produits à venir est une pratique habituelle, et nous sommes habitués à voir les demandes de marques et de brevets, ainsi que d’autres documents que les entreprises déposent auprès des organismes de réglementation locaux avant le lancement du produit. La PS5 est facilement l’un des appareils les plus attendus de 2020, ce qui rend encore plus difficile pour Sony de cacher ces traces de papier. Le même blog néerlandais a découvert il y a quelques mois un brevet Sony qui montrait un design complexe pour une console de jeux. Nous avons découvert plus tard que Sony avait réellement utilisé la conception du brevet pour le kit de développement PS5 que Sony avait envoyé aux studios.

Cela dit, l’application de marque ne nous dit pas quand l’événement PlayStation Meeting 2020 aura lieu, ce qui signifie que nous sommes de retour à l’attente. Si cela se produit en février, en particulier avec l’épidémie de coronavirus toujours forte, Sony devra l’annoncer bientôt.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.