voici comment obtenir 5 mois gratuits

Dans ce quarantaine il y a beaucoup de temps à passer et la solution parfaite pour se détendre un peu est d’en regarder un série télévisée ou un film sur l’une des nombreuses plateformes de streaming en ligne telles que infini. Dans cette situation particulière et difficile, toutes les entreprises tentent de contribuer à leur manière et, entre autres, la plateforme a également décidé d’offrir quelque chose aux consommateurs.

infini offre aux consommateurs une grande offre afin d’élargir sa clientèle et d’essayer son service. Collaborer sur cette proposition c’est Paypal, pour offrir à tous les consommateurs la possibilité de profiter du catalogue de l’une des plateformes les plus populaires.

Infinity collabore avec Paypal pour proposer une nouvelle offre: voici laquelle

La plateforme de streaming en ligne infini a décidé d’offrir deux mois de son service gratuit à tous les utilisateurs qui décident d’activer le plan et d’en supporter le coût via postepay.

Heureusement, les nouvelles ne s’arrêtent pas là car en supportant un coût de 7,00 euros via Paypal, la proposition Infinity devient plus longue cinq mois gratuits au lieu de deux. Les utilisateurs intéressés par cette proposition peuvent procéder en effectuant une inscription rapide, utiliser comme moyen de paiement Paypal et entrez le code de réduction suivant: PAYPAL 7. Une fois toutes ces étapes effectuées, il vous suffit de le confirmer via l’e-mail de confirmation reçu sur l’e-mail saisi lors de l’inscription.

Les utilisateurs peuvent se connecter non seulement depuis leur ordinateur, mais aussi depuis SmartTV, depuis une console, un smartphone ou une tablette en téléchargeant l’application gratuite depuis leur Playstore ou Appstore.