Voici comment obtenir le navigateur Edge entièrement repensé de Microsoft sur votre Mac ou PC Windows – .

Un rapide coup d’œil sur les données de part de marché les plus récentes des navigateurs Web de bureau de Net Applications révèle que le navigateur Google Chrome est l’option la plus populaire sur le marché. Depuis décembre 2019, Chrome est utilisé par un énorme 67,28% d’ordinateurs Windows et Mac. Le navigateur Web le plus proche est Firefox, qui ne se divise même pas en deux chiffres. Les navigateurs Internet Explorer et Edge de Microsoft arrivent en troisième et quatrième position, les premiers détenant 7,42% du marché et les seconds représentant 5,65% de l’utilisation mondiale des navigateurs Web.

Pensez un instant à quel point c’est fou. Le système d’exploitation Windows de Microsoft alimente 87,37% des ordinateurs de bureau et portables du monde entier, et une version de l’un ou des deux navigateurs Web de Microsoft est préinstallée sur toutes ces machines. Cela signifie que tous ces centaines de millions d’utilisateurs évitent activement les navigateurs de Microsoft. En fait, le téléchargement de Chrome pourrait être la seule raison pour laquelle de nombreuses personnes ouvrent Internet Explorer ou Edge. Inutile de dire que Microsoft a reconnu il y a longtemps qu’il était temps pour un grand changement, et maintenant que le changement est enfin arrivé mercredi alors que la société publie son navigateur Edge entièrement repensé basé sur Chromium.

Comme son nom l’indique, Chromium est le cadre sur lequel le navigateur Web Google Chrome est construit. Il est également devenu la norme largement acceptée, c’est donc maintenant le cadre sur lequel Microsoft Edge est construit. La nouvelle expérience est simple et rappelle un peu Chrome, mais il existe de jolis extras que les utilisateurs devraient apprécier. Il existe par exemple une protection intégrée contre le suivi, ainsi qu’un mode Internet Explorer spécial pour les entreprises.

Source de l’image: Microsoft

Microsoft déploie le navigateur Edge reconstruit au cours des prochaines semaines, mais vous pouvez l’installer dès maintenant si vous utilisez Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 ou Windows 7 (que Microsoft n’a officiellement pris en charge qu’hier) . Il ne pourrait pas être plus facile à installer – voici comment:

Accédez au site Web Microsoft Edge et la page détectera automatiquement votre système d’exploitation

Cliquez sur le bouton Télécharger pour télécharger le programme d’installation

Comme vous pouvez le supposer, l’étape suivante consiste à exécuter le programme d’installation Edge que vous venez de télécharger

Suivez les instructions à l’écran pour terminer l’installation

La première fois que vous lancerez le nouveau navigateur Edge de Microsoft, plusieurs options vous seront proposées pour commencer. Vous pouvez importer vos données depuis l’ancienne version d’Edge, importer vos données depuis Chrome ou commencer une nouvelle installation sans importer de données. Edge à base de chrome est également disponible pour macOS, et l’installation fonctionne évidemment un peu différemment puisqu’il s’agit de Mac.

Accédez au site Web Microsoft Edge et la page détectera automatiquement votre système d’exploitation

Cliquez sur le bouton Télécharger pour télécharger le programme d’installation

Double-cliquez sur le fichier PKG téléchargé pour exécuter le programme d’installation

Suivez les instructions à l’écran pour terminer l’installation

Si vous appréciez vraiment le navigateur Edge nouvellement reconstruit de Microsoft, vous pouvez également l’utiliser sur votre iPhone, iPad ou téléphones et tablettes Android pour profiter d’expériences similaires sur tous vos appareils. Si vous êtes maintenant sur votre appareil mobile, installez simplement la version iOS de l’App Store d’Apple ou la version Android du Google Play Store.

