voici comment obtenir le nouveau bonus

En ce mois de mars, coïncidant également avec l’arrivée du printemps, la nouvelle continue à la maison Vodafone. Le manager anglais, encore une fois, souhaite récompenser tous ces clients qui au fil du temps n’ont pas fait le portabilité de leur nombre. Ceux qui ont préféré rester à Vodafone – au détriment de TIM, Wind et Iliad – peuvent désormais accéder à un cadeau exclusif.

Vodafone, le cadeau que tout le monde veut avec de nombreux Internet Giga

De nombreux abonnés au manager anglais, informés par un proche SMS, peut accéder à l’initiative exclusive 50 Giga Free.

Grâce à cette promotion, les utilisateurs accrédités auront la possibilité d’ajouter 50 Giga à quels sont les seuils Internet actuels de votre référence rechargeable. La présence du 50 Giga n’est pas ponctuelle, mais renouvelée de mois en mois pour une durée maximale d’un an. La promotion, aussi logique soit-elle, est complètement sans frais.

De plus, cette initiative garantit également des extras importants. Tous les abonnés, tout d’abord, auront la possibilité de se connecter sous le réseau 4G et 4.5G. De plus, ceux qui souhaitent partager leur consommation Internet peuvent le faire sans aucun problème et gratuitement avec l’outil de point d’accès personnel.

Cette promotion avec 50 Giga gratuits par mois en représente évidemment une excellente occasion pour tous les abonnés qui n’ont pas beaucoup de marge pour leur consommation. Nous vous rappelons que l’activation de 50 Giga Free est destinée à recevoir le SMS informatif et que les utilisateurs, pour procéder à l’activation, devront répondre uniquement par Oui au même message.

Il est également possible de vérifier la présence de l’offre dans votre espace personnel de MyVodafone, l’application de gestion officielle pour Android et iOS.