Voici comment obtenir un beignet Krispy Kreme gratuit chaque lundi de ce mois – .

Parmi les quelques vérités universelles de la vie, tout le monde doit payer des impôts, tout le monde meurt et le lundi est généralement nul. Il n’est donc pas surprenant que Krispy Kreme ait choisi celui-ci, de tous les jours de la semaine, pour accueillir une promotion offrant aux clients des magasins Krispy Kreme la possibilité de marquer un délicieux beignet gratuit.

Cette promotion coïncide avec le lancement, plus tôt ce mois-ci, du tout nouveau menu de la chaîne de beignets, les mini beignets Krispy Kreme qui sont essentiellement des mini-versions des beignets les plus populaires de la chaîne: glacé d’origine, glacé au chocolat glacé, chocolat glacé aux paillettes et fraise glacé aux paillettes .

La chaîne organise des «mini lundis» pour les lundis restants ce mois-ci dans ses magasins à partir de 16 h. à 19 h Pendant cette période, les clients peuvent visiter les établissements participants et obtenir un mini-beignet gratuit de leur choix. Cliquez sur ce lien – www.krispykreme.com/promos/minis – pour trouver un magasin participant près de chez vous.

La chaîne le présente comme la gâterie sucrée parfaite à savourer lors des «jours de triche», car les nouveaux minis glacés d’origine, par exemple, ne comprennent que 100 calories chacun. Trop de gens abandonnent leur régime trop tôt, tandis que quelque chose comme une mini-indulgence en cours de route peut aller loin pour les aider à s’y tenir – “Donc, nous avons miniaturisé nos beignets les plus populaires”, a déclaré Dave Skena, directeur du marketing de Krispy Kreme. sur les nouveaux minis.

Mais ce qui est encore mieux, c’est que ce n’est même pas la seule façon pour les fans de Krispy Kreme de marquer des beignets gratuits ce mois-ci.

La chaîne propose également une offre à durée limitée qui permet de mettre la main sur une douzaine de beignets glacés originaux gratuitement. Tout ce que vous avez à faire est de rejoindre le programme de fidélité de Krispy Kreme appelé mySweet Rewards. Les nouveaux membres recevront cette douzaine gratuite à l’achat d’une douzaine, dans le cadre de cette promotion valable jusqu’au 2 février (bien que vous deviez vous inscrire avant le 26 janvier).

Source de l’image: Krispy Kreme

Le programme de récompenses vous permet de gagner et d’échanger des récompenses pour toutes les friandises de la chaîne que vous aimez. En parlant de la chaîne, elle a été fondée en 1937, et ses beignets se trouvent aujourd’hui dans environ 12 000 épiceries, dépanneurs et magasins de masse à travers les États-Unis. Krispy Kreme compte également près de 1 400 points de vente dans 33 pays.

Source de l’image: Christopher Jones / Shutterstock

