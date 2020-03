Voici comment «Pokemon Go» s’adapte à la pandémie de coronavirus – .

Pokemon Go a reçu plusieurs mises à jour majeures pour faciliter le jeu sans quitter la maison, car bon nombre d’entre nous sont coincés à l’intérieur jusqu’à ce que la pandémie de coronavirus soit sous contrôle.

Certaines des modifications apportées à Pokemon Go incluent des XP supplémentaires, la possibilité de transporter plus de cadeaux et des packs bon marché.

Assurez-vous de vérifier Pokemon Go chaque semaine pour un nouveau pack 1 PokeCoin dans la boutique.

Il y a évidemment des préoccupations plus urgentes en ce moment que d’attraper Pokémon sur nos téléphones, mais alors que nous nous installons tous dans nos nouvelles réalités de quarantaine pour les prochaines semaines, voire les prochains mois, toute distraction est la bienvenue. C’est pourquoi nous avons pensé que ce serait une bonne idée de voir comment le développeur de Pokemon Go, Niantic, peaufine son jeu pour tenir compte du fait que personne ne va dehors et se promène dans un avenir prévisible.

Des rapports sur Niantic «hiérarchiser les mises à jour des fonctionnalités et des expériences de Pokemon Go qui peuvent être appréciées dans des paramètres individuels» ont commencé à apparaître plus tôt ce mois-ci, et lundi, le développeur a révélé certaines des modifications apportées pour rendre le jeu plus facile à jouer. le confort de votre maison.

Selon le site officiel de Pokemon Go, ces modifications sont apportées au jeu jusqu’à nouvel ordre:

3x Stardust et XP pour votre première prise Pokémon du jour: Assurez-vous d’activer un Star Piece et un Lucky Egg pour maximiser vos récompenses.

Modifications apportées aux cadeaux: Le nombre de cadeaux que vous pouvez ouvrir quotidiennement passera désormais à 30, et le nombre de cadeaux que vous pourrez porter dans votre inventaire passera à 20. Les cadeaux contiendront également plus de Poké Balls.

Rotation de 1 bundles PokéCoin dans la boutique: 1 nouveaux packs PokéCoin seront disponibles dans la boutique chaque semaine en achats uniques. Le contenu de ces packs change chaque semaine. À l’heure actuelle, un pack 1 PokéCoin est disponible pour vous qui contient les éléments suivants: Poké Balls x 100.

Le pack 100 Poke Ball et un pack 30 Encens seront disponibles dans la boutique jusqu’au lundi 30 mars à 13h00 PDT / 16h00 EDT. À ce moment, un nouveau pack 1 PokeCoin prendra leur place.

En plus de tous les changements énumérés ci-dessus, Niantic a augmenté le nombre d’habitats sur la carte afin que les monstres soient plus susceptibles d’apparaître à proximité afin que les entraîneurs n’aient pas à voyager pour les trouver, a augmenté l’encens pour durer une heure, fait des œufs hachurez deux fois plus vite et améliorez les PokeStops pour qu’ils déposent plus souvent des cadeaux.

Pokemon Go n’est peut-être pas aussi populaire maintenant qu’il l’était à l’été 2016 lors de son premier lancement, mais il y a beaucoup de gens partout dans le monde qui se connectent encore chaque jour pour attraper Pokemon, prendre le contrôle des gymnases et rejoindre leurs amis pour combattre dans des raids. C’est bien de savoir qu’ils n’auront pas à se mettre en danger pour continuer à jouer.

