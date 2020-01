voici comment rester à jour et éviter les canulars

Dans un monde où l’information court de plus en plus vite, et où il est important d’obtenir les informations en premier plutôt que de dire la vérité (ou du moins probabilité) il n’est pas facile pour les utilisateurs de naviguer entre les innombrables interprétations et parmi les sources les plus fiables.

Google le sait bien, et c’est aussi pour cette raison qu’il a créé le instruments qui peut satisfaire les besoins d’un public de plus en plus exigeant. En particulier, la section est active depuis quelques années Google Actualités, qui est ensuite devenu une application qui, ces dernières semaines, a mis en œuvre des nouvelles intéressantes dans le affichage du contenu. Voici donc comment tirer le meilleur parti de ces nouvelles introductions.

Mises à jour de Google Actualités: le choix des sources n’a jamais été aussi simple

Depuis quelque temps, ils sont actifs deux modes d’affichage en ce qui concerne le babillard.

Le premier correspond à téléjournal, c’est une collection de tous les articles traitant du même sujet. Ce sont généralement des événements de enregistrement, de politique ou de dernières nouvelles, qui sont regroupés dans la même case permettant à l’utilisateur d’avoir un œil un large aperçu des titres et des articles sur lequel s’appuyer.

Le deuxième mode consiste en un service sans buffle, c’est-à-dire Kiosque à journaux, qui vous permet de visualiser certains contenus exclusivement à partir de sources jugées les plus fiables. De cette façon, la possibilité de tomber sur de fausses nouvelles ou des canulars est considérablement réduite.

De plus, dans les dernières mises à jour, il est devenu possible de mettre en place le babillard bilingue, en choisissant sélection de plus de 40 langues. L’option, activée dans 141 pays, répond au besoin croissant de visualiser les informations directement à partir de sources primaires, qui correspondent souvent à la presse étrangère.