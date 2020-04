voici comment tirer le meilleur parti des outils Google

La maison de Vue sur la montagne a sans aucun doute réussi à ce jour à étendez votre domaine dans de nombreux domaines. Dès les applications les plus simples mais en même temps essentielles, comme navigateur et services de courrier, l’intérêt des programmeurs a été perçu en prenant soin à la fois de l’intuitivité et de l’exhaustivité.

Par la suite, les développeurs ont accepté les demandes des utilisateurs, anticipant parfois de nouvelles tendances, afin de proposer de plus en plus de produits agréable au goût. Élargissant les horizons, Google a donc également inclus parmi les différentes plateformes deux services dédiés au monde de l’information.

Google Actualités et Google Tendances, les deux services pour être toujours à jour avec les dernières nouvelles du monde

À ce jour, la plupart des nouvelles, tout recherches et données passe par Internet. Afin d’obtenir la meilleure information, nous consultons donc des journaux en ligne plutôt que du papier imprimé, et dans le chaos des sites Web peu fiables et des fausses nouvelles, il est nécessaire de remonter “à la source” pour tenter d’atteindre, sinon la vérité, du moins le plus probable.

En cela, Google a tenté de rencontrer ses utilisateurs en insérant – dans la consultation de l’actualité via l’application ou la version navigateur de Google Actualités – deux services essentiels. Le premier correspond à téléjournal, un filtre qui peut être activé pour lire les nouvelles en comparant plusieurs journaux, tandis que le second, Kiosque à journaux, vous permet d’obtenir des informations uniquement auprès des sources les plus accréditées. Vous pouvez suivre notre actualité technologique gratuitement et sans limites en utilisant la page officielle de Google Actualités (en utilisant le bouton suivre).

Une autre application très intéressante correspond à Tendances Google. La plate-forme vous permet de visualiser des données sur les modes actuelles, les tendances, sur les mots clés les plus recherchés et cliquez sur. De cette façon, si par exemple des études doivent être préparées (telles que celles qui publié à la fin de l’année, comme pour résumer la tendance des mois précédents), il est possible de s’appuyer sur cette source d’information quasi inépuisable.

Ce type de données peut également être utilisé pour prédire des données tendances des années à venir, et donc utilisé par les gestionnaires de médias sociaux pour des campagnes publicitaires ad hoc ou pour le lancement de nouveaux produits.