voici comment vous amuser pendant la quarantaine

Rester à l’intérieur à cause de la quarantaine presque obligatoire commence à devenir stressant pour tout le monde. Il y a ceux qui exorcisent le moment en s’entraînant, en lisant quelques livres, en jouant sur la Playstation et de bien d’autres façons. Très souvent, cependant, il arrive de passer par des moments ennuyeux où il n’y a rien à faire. C’est précisément pour cette raison que certains fabricants d’applications pour Smartphone Android ont décidé de libérer certains gratuitement jeux afin d’alléger la durée du séjour dans leur logement. On découvre donc ci-dessous i jeux gratuits, et non, à ne pas manquer.

Jeux gratuits en quarantaine: voici tous ceux disponibles sur les smartphones Android

Asphalt 9: Legends

“Asphalt 9: Legends est l’alpha et l’oméga des jeux de course mobiles. Vous y trouverez des voitures de rêve et des voitures de grand tourisme de fabricants renommés tels que Ferrari, Porsche, Lamborghini et W Motors. Dans ce simulateur, vous pouvez choisir la voiture de vos rêves et dépasser toutes les limites sur des routes et des paramètres spectaculaires à travers le monde. Participez à des courses sans limites et utilisez toutes les astuces à votre disposition pour pousser votre voiture au maximum! ” Lien de téléchargement

Cat Quest

«Entrez dans cette aventure fantastique peuplée de dragons, de magie et de chats dans la chasse contre le maléfique Drakoth qui a kidnappé votre sœur! Explorez le vaste monde de Felingard, risquez la vie dans les donjons à la recherche d’un butin épique et mettez votre main dans un vaste monde peuplé de personnages à fourrure dans un tourbillon de missions secondaires. ” Lien de téléchargement

Clash Royale

“Collectez et améliorez des dizaines de cartes avec les troupes, les sorts et les défenses que vous avez appris à aimer dans Clash of Clans, ainsi qu’avec la Royale: princes, chevaliers, dragons et plus encore. Abattez les rois et princesses ennemis pour vaincre les adversaires et remporter des trophées, des couronnes et de la gloire dans l’arène. Créez un clan pour partager des cartes et former votre propre communauté de combattants. ” Lien de téléchargement

Score! héros

“SOYEZ EORE! Passez le ballon, tirez et marquez pour faire votre chemin et devenir une légende, tout en explorant la carrière sensationnelle de votre HERO dans plus de 700 niveaux passionnants! ” Lien de téléchargement

Call of Duty®: Mobile

«Un jeu haute définition avec une qualité de console, des commandes personnalisables, un chat vocal et textuel et des graphiques et audio 3D. Découvrez le frisson du jeu de tir le plus populaire, maintenant sur mobile, pour vous amuser en déplacement. Jouez avec des modes et des cartes multijoueurs emblématiques quand vous le souhaitez. Bataille royale à 100 joueurs? Des matchs à mort 5v5 rapides? Des zombies effrayants? Duel entre tireurs d’élite? ” Lien de téléchargement