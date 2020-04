voici comment vous pourrez photographier la nuit

Il ne devrait pas manquer grand chose à la présentation de la prochaine série d’appareils du fabricant chinois, le Série OnePlus 8. En attendant ce moment, le PDG a voulu partager quelques clichés pris avec la version Pro des modèles, mais ce ne sont pas de simples photos. Je suis photos de nuit, un type de clichés qui sont désormais utilisés pour comparer la puissance des smartphones.

OnePlus 8 Pro aura un comportement photographique complet. Le point fort est le capteur principal arrière de 48 MP qui est capable de faire prises de vue jusqu’à 12 MP. Pour essayer d’annoncer encore plus la capacité du modèle, les clichés sont comparés à ceux réalisés par un autre haut de gamme indéfini.

OnePlus 8 Pro

Bien que le modèle n’ait pas encore été présenté, bon nombre des spécifications que nous connaissons déjà. Le moteur principal sera Snapdragon 865, La puce phare de dernière génération de Qualcomm. À côté de ce dernier, il y aura 8 Go pour une version e 12 Go pour le plus puissant.

OnePlus 8 Pro tourné

Prendre un autre vaisseau amiral

L’affichage sera de 6,78 pouces, un panneau basé sur la technologie Fluid AMOLED avec une résolution de 3 120 x 1 440 pixels et avec un Taux de rafraîchissement de 120 Hz. La batterie sera de 4,510 mAh et sera soutenu par différents types de recharge. Technologie de charge rapide 30 W, charge sans fil 30 W et charge inversée 3 W.

Pour en revenir au secteur photographique, nous retrouvons ici deux objectifs remarquables. Un grand angle et un ultra grand angle à la fois de 48 MP, un téléobjectif de 8 MP et un capteur de profondeur de 5 MP. Bien que ce ne soient que des rumeurs et donc rien de certain, elles sont pratiquement toutes officielles.