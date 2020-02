voici de nouveaux rendus et spécifications

Après avoir dévoilé officiellement ses nouveaux smartphones Samsung Galaxy S20 haut de gamme et son nouveau smartphone pliable Samsung Galaxy Z Flip, le géant sud-coréen semble prêt à présenter une nouvelle tablette. Plus précisément, nous parlons de la prochaine Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) et grâce aux dernières rumeurs, nous connaissons le design et certaines caractéristiques techniques.

Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) s’affiche sur la console Google Play

La nouvelle tablette de la société sud-coréenne a été repérée Console Google Play, où certaines spécifications techniques ont été signalées en particulier. Selon ce qui a été rapporté, à bord de l’appareil, nous trouverons le SoC de l’entreprise Exynos 7904 avec un soutien GPU AMR Mali G71 et 3 Go de RAM. L’écran devrait plutôt avoir une diagonale de 8,4 pouces avec une résolution de 1900 × 1200 pixels. Il est également apparu que la version du logiciel sera toujours Android 9 Pie, mais il est probable qu’il arrivera sur le marché avec une version plus mise à jour.

En plus de ces informations, une a également été publiée en ligne premier rendu d’image de la nouvelle tablette Samsung. En regardant ce rendu, nous pouvons voir comment la conception du nouveau Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) ne sera pas très différent de celui des tablettes actuelles de l’entreprise. Les cadres autour de l’écran semblent être assez optimisés et égaux les uns aux autres, tandis qu’à l’arrière, nous pouvons voir la présence d’une caméra arrière. Il y a aussi le prise audio 3,5 mm pour les écouteurs.

Pour le moment, ce sont les toutes premières informations que nous connaissons sur la nouvelle tablette de la société sud-coréenne. Au cours des prochaines semaines, d’autres rumeurs arriveront, alors continuez à nous suivre pour ne rien manquer.