voici deux nouvelles promotions pour les jeunes clients

Le gestionnaire WindTre adresse deux nouvelles offres aux jeunes utilisateurs qui décident de procéder à l’achat d’une nouvelle carte SIM. L’opérateur est particulièrement destiné aux clients de moins de 20 ans et de moins de 30 ans, qui peuvent demander respectivement: le tarif WindTre Student EDU Easy Pay et le tarif WindTre Young Edu Easy Pay.

Offres WindTre: voici les tarifs dédiés aux plus jeunes!

Les deux offres WindTre peuvent être activées en demandant une nouvelle carte SIM et en transférant ou non le numéro de l’opérateur précédent. Les clients peuvent procéder à l’activation en utilisant le site officiel www.windtre.it

Les promotions auxquelles nous nous référons sont: lOffre WindTre Student Edu avec Easy Pay, dédié à moins de 20 clients; et leOffre WindTre Young Edu avec Easy Pay, dédié aux clients de moins de 30 ans.

Le premier peut être activé en engageant une dépense initiale de 49,99 euros, actualisée à 6,99 euros avec une caution de 24 mois. Les clients qui procèdent à l’annulation anticipée du tarif seront donc obligés de payer les frais initialement escomptés par tranches de 1,80 euro par mois. La promotion vous permet de recevoir chaque mois:

Minutes illimitées vers tous les numéros

SMS illimités vers tous les numéros

80 Go de trafic de données à vitesse maximale

Le coût attendu c’est 7,99 euros par mois, pour les trois premiers mois; par la suite, il sera égal à 9,99 euros par mois, à régler par carte bancaire, compte chèque ou carte bancaire.

Aussi le tarif dédié à clients de moins de 30 ans il peut être activé en engageant une dépense initiale de 49,99 euros, actualisée à 6,99 euros, avec une caution de 24 mois. Les clients peuvent procéder à l’activation en ligne et recevoir des seuils identiques à ceux prévus dans le tarif précité, donc:

Minutes illimitées vers tous les numéros

SMS illimités vers tous les numéros

80 Go de trafic de données à vitesse maximale

Les écarts ne concernent donc que les dépenses prévues pour le renouvellement mensuel, qui s’élève à 9,99 euros par mois, pour les trois premiers mois, pour passer ensuite à un coût de 11,99 euros par mois.