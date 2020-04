voici deux offres d’attaque d’opérateur pour les clients Iliad et MVNO

Les offres attaque de l’opérateur Le nouvel opérateur WindTre vise à attirer l’attention des clients de managers rivaux en se concentrant sur les quantités de trafic de données Giga abondantes et sur les coûts très pratiques attendus pour le renouvellement mensuel. Les tarifs sont en effet disponibles à partir de seulement 5,99 euros par mois mais leur activation ne peut être effectuée qu’en relation avec l’opérateur à partir duquel le numéro est transféré.

La promotion dédiée aux clients qui transfèrent le numéro des différents opérateurs virtuels est certainement l’offre d’attaque d’opérateur la plus pratique parmi les différentes options proposées par WindTre. Les clients concernés peuvent en faire la demande en se connectant au site officiel du gestionnaire, sans encourir de frais d’activation. Le tarif est libellé WindTre Go 50 Top Plus et vous permet de recevoir: minutes illimitées, SMS illimités et 50 Go de trafic de données. Le renouvellement a lieu mensuellement et entraîne une dépense de seulement 5,99 euros.

Tout aussi pratique est la promotion dédiée aux clients Iliad, qui encourent des dépenses de seulement 6,99 euros par mois et ont la possibilité de recevoir: minutes illimitées, SMS illimités et 50 Go de trafic de données. L’offre en question s’appelle WindTre Go 50 Fire Plus et il peut également être activé par ceux qui transfèrent le numéro depuis Fastweb et PosteMobile. Dans ce cas également, il n’y a pas de frais d’activation, par conséquent, seules les dépenses prévues pour la nouvelle carte SIM et le premier renouvellement anticipé de la promotion demandée seront satisfaites.