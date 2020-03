voici deux offres de 40 et 50 Go pour les nouveaux clients

Les offres de Wind sur la liste également ce mois-ci sont nombreuses et toutes riches en contenu, mais deux méritent l’attention de tous les clients désireux d’acheter une nouvelle carte SIM en ligne. Les deux offres auxquelles nous nous référons sont: Wind All Digital 40 et le Édition en ligne Wind All Inclusive.

Switch to Wind: deux offres sont disponibles pour les nouveaux clients avec 40 et 50 Go de trafic de données!

Les offres Switch to Wind pour les nouveaux clients qui achètent la carte SIM en ligne sont:

la Wind All Digital 40, ce qui vous permet essentiellement de recevoir: des minutes illimitées vers tous les numéros et 40 Go de trafic de données en 4.5G pour un coût de 14,99 euros par mois. Le contenu du tarif peut être personnalisé, en effet les clients peuvent ajouter 200 SMS à tous les numéros pour un coût de 0,99 euros par mois.

la Édition en ligne Wind All Inclusive, qui vous permet de recevoir: minutes illimitées vers tous les numéros, 100 SMS vers tous les numéros et 50 Go de trafic de données en 4.5G pour seulement 11,99 euros par mois.

Les deux promotions incluent dans le prix i services supplémentaires, ne vous attendez pas frais d’activation et ils ne lient pas les clients. Par conséquent, tout le monde aura la possibilité d’utiliser gratuitement le service de navigation par hotspot, le service de messagerie vocale et le SMS MyWind.

Grâce à laapplication officielle MyWinden outre, les clients peuvent s’informer sur les nouveaux tarifs proposés par l’opérateur; connaître la consommation réalisée, et donc le statut de la promotion, consulter l’opérateur numérique Windy; et rechargez votre carte SIM à tout moment. L’application vous permet également d’utiliser le service d’identification vidéo, grâce auquel vous pouvez activer la carte SIM reçue par coursier, sans avoir à être présente au moment de la livraison.