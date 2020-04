voici deux titres fous à télécharger

Au cours de cette intense période d’isolement, de nombreuses initiatives visant à concéder ont été jeux gratuits. De grands développeurs comme Steam et Epic Games ont fait des propositions vraiment tentantes comme World War Z, WatchDogs et toute une série d’autres titres célèbres disponibles pour une période limitée aux utilisateurs de PC Windows, Linux et macOS.

Aujourd’hui, c’est aux autres deux titres gratuits, dont l’un voit encore le partenariat direct du géant Steam aux côtés d’un développeur qui accorde le fameux “Le feu de l’ardeur ” que nous pouvons voir en action dans la bande-annonce vidéo proposée plus loin dans ce post. La particularité de ces titres est non seulement gratuite pour tous mais aussi le fait de s’accorder à un large public vu le petit nombre de exigences minimales nécessaire. Voyons ce que c’est.

Jeux informatiques gratuits: voici ce qu’il faut télécharger pour dépasser cette période de quarantaine

Le mystérieux jeu disponible sur Steam s’appelle La recherche et il est disponible sur le lien précédent qui fait référence à la plate-forme en ligne du développeur de jeux vidéo. Fondamentalement, une aventure pointer-cliquer où vous devrez explorer et résoudre des énigmes particulières. L’histoire n’est pas longue, mais elle est parfaite pour ceux qui ne veulent pas beaucoup d’efforts mais passent juste quelques heures de plaisir sain.

La seconde, dont nous avons un aperçu dans la vidéo précédente, est un titre de action à la première personne qui nous fera participer à l’exploration d’un donjon dans un style indie complet. Même dans ce cas, le plaisir est assuré et totalement gratuit. Comme déjà mentionné, il est possible télécharger maintenant ces jeux gratuits à partir des liens respectifs pour les plateformes PC, LinuxOS et mac. Amusez-vous en attendant que tout revienne à la normale.