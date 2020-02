voici d’excellentes nouvelles à ce sujet

Dans le vaste monde d’Internet, beaucoup ne font que discuter de la nouvelle version de GTA, la sixième édition. Un jeu vidéo qui fascine chaque jour de nombreux joueurs en possession d’une console adaptée grâce à son cheval de bataille: monde ouvert action-aventure.

Comme je viens de le dire, le jeu est basé sur un monde ouvert où les joueurs ont de grandes opérations à réaliser ayant le contrôle d’un criminel et sa montée du crime organisé. Jeux Rockstar en fait il a eu un succès incroyable avec ce jeu vidéo surtout parce que les joueurs peuvent se faire plaisir de la meilleure façon.

Beaucoup n’attendent rien de plus que l’arrivée de la nouvelle version, la compris 6 de GTA. En fait, il y a beaucoup de discussions sur le net même si aucune communication officielle n’a encore été publiée sur la production du jeux vidéos sur la façon dont ce nouveau chapitre pourrait être structuré. Cependant, alimenter ces discussions est un ex Jeux Rockstar et ses récentes déclarations. Voici plus de détails dans le paragraphe suivant.

GTA 6 est sur le point d’arriver: voici quelques nouvelles

GTA est un jeu vidéo créé en 1997 par Rockstar North et Rockstar Leed, et publié par Jeux Rockstar. À ce jour, cinq ans se sont écoulés depuis GTA 5 et selon les déclarations de Darion Lowenstein lors d’un événement organisé par Jeffries, le nouveau chapitre de GTA ne devrait pas sortir si tôt.

Jeffriesau lieu de cela, il a ajouté: «en tant qu’ancien employé de Rockstar, Darion voulait souligner que les frères Houser donnent la meilleure qualité de jeu, plutôt que de respecter les délais. Selon lui, le jeu pourrait être publié fin 2021 au mieux, mais il ne pense pas qu’une bande-annonce ou une annonce arrivera bientôt. “