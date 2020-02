voici la bande annonce officielle de la série animée des Transformers

La plateforme de contenu en streaming Netflix a enfin publié la bande-annonce officielle du nouveau série animée dédiée aux Transformers. Le premier épisode de la nouvelle trilogie sera intitulé War of Cybertron.

Selon le moment où cela peut être déduit de la vidéo publiée, les Autobots mènent une guerre compliquée contre les Decepticons, dans le but d’empêcher la destruction de l’Allspark. Découvrons tous les détails ensemble.

Netflix publie la bande-annonce officielle de la série animée sur Transformers

Début 2019, la plateforme a annoncé son intention de créer une série animée originale sur Transformers. L’idée était donc très concrète, étant donné que la bande-annonce officielle de l’émission est maintenant sortie. la La bande-annonce officielle prend près de deux minutes et offre un solide aperçu de la série, établissant ce que les fans peuvent attendre du style d’animation et du ton général du spectacle.

Pour le moment, cependant, il y a encore un manque de détails attendu par les utilisateurs, on parle d’une date de sortie. La nouvelle série s’appelle officiellement Transformers: War for Cybertron Trilogy, pure référence au titre du premier épisode, comme prévu précédemment. La bande-annonce montre le Autobot et leurs efforts pour survivre à une guerre en cours avec Cybertron.

Selon la plateforme, qui se lit dans le cadre de son teaser: “Ce n’est peut-être pas la vie qu’ils imaginaient, mais c’est une vie qui mérite d’être combattue”. La société n’a pas encore fourni d’autres détails sur le salon et la liste sur le site officiel de la plateforme ne montre qu’un seul outil “me rappeler». Il suffit d’attendre pour connaître la date de sortie officielle, en attendant, profitons de tout le nouveau contenu présenté.