voici la fiche technique alléguée

Jusqu’à il y a quelques jours, nous pensions que la prochaine Motorola Edge + aurait fourni le stylo de style Galaxy Note 10. Cependant, plusieurs rumeurs qui ont coulé sur le net ont alors suggéré qu’un autre smartphone arrive qui sera équipé d’un stylo, c’est le prochain Motorola Moto G Stylus. Analysons brièvement les prétendues spécifications techniques divulguées en ligne.

Voici les prétendues spécifications techniques de l’appareil Motorola équipé d’une plume

Les nouvelles informations publiées en ligne proviennent du portail bien connu XDA-Developers. Selon l’équipe du portail, le nouvel appareil de marque Motorola appartiendra au segment de marché intermédiaire. En tant que processeur, en fait, il y aura le déjà testé SoC Snapdragon 665 par Qualcomm. Au fur et à mesure des coupures de mémoire, nous retrouverons 4 Go de RAM et 64/128 Go de stockage interne et la dernière version du logiciel ne manquera pas Android 10.

Pas de nouvelles du point de vue des performances donc pour cette nouvelle Motorola Moto G Stylus. Comme nous le savons, en fait, la caractéristique qui distinguera l’appareil sera la présence d’une plume, tout comme la gamme Galaxy Note de Samsung. Évidemment, cette plume n’aura pas le même support que le S-Pen du géant sud-coréen, mais il sera toujours intéressant de voir un tel smartphone également dans cette gamme de prix. Ci-dessous, nous rapportons le reste des spécifications techniques alléguées.

Écran 6,36 pouces en résolution FullHD + avec un petit trou

Qualcomm Snapdragon 665 SoC

Mémoire: 4/64 Go, 4/128 Go

Triple caméra arrière avec 48 + 16 capteurs photographiques (grand angle) + 2 mégapixels

Appareil photo selfie 16 mégapixels

Système d’exploitation Android 10

Batterie 4000 mAh avec prise en charge de charge rapide 10 W

Autre: capteur biométrique arrière, puce NFC, prise en charge double SIM, prise audio, USB Type C, prise en charge du stylet