voici la liste des modèles potentiellement dangereux

Préoccupations concernant smartphone continuent à persister et à augmenter de manière significative. Les gens préoccupés par le rayonnement émis par ces appareils sont de plus en plus nombreux, car la plupart des consommateurs les utilisent peut-être énormément. Les modèles actuellement en commerce il y en a beaucoup et les compagnies de téléphone qui continuent de développer des smartphones de toutes sortes et de haute technologie, surtout maintenant que le nouveau réseau 5G continue de progresser.

la smartphone lorsqu’ils sont allumés, ils libèrent des rayonnements et ces rayonnements sont absorbés par le corps humain, mais malheureusement, ils sont encore inconnus effets nocifs ou non. La préoccupation des gens vient précisément de l’absence de ces résultats, malgré les innombrables études scientifiques menées jusqu’à présent.

Smartphones et radiations: voici les smartphones nuisibles

N’ayant pas de résultats concrets, plusieurs chercheurs recommandent de s’appuyer sur Valeur SAR que chaque smartphone présente. Cette valeur représente la quantité de rayonnement que le corps humain peut absorber lorsqu’il est exposé à un appareil mobile.

S’engager dans la vérification de chaque modèle est leOffice fédéral allemand de radioprotection qu’après avoir effectué les vérifications précises, une liste officielle est mise à jour en entrant le nom du modèle que vous venez de vérifier et sa valeur SAR respective. Chaque modèle de smartphone correspond à une valeur et prendre possession de ces données pour les publier est le Journal allemand, homme d’État. Selon le communiqué de presse, les modèles publiés présentent un Valeur SAR très élevé et cela signifie que le modèle est potentiellement dangereux pour le corps humain car il en libère un quantité de rayonnement supérieur aux autres modèles.

Selon ce que dit la liste publiée, il vaut mieux éviter d’utiliser excessivement les modèles suivants smartphone car ils ont un SAR élevé par rapport aux autres modèles du marché:

OnePlus 6T: 1,55 W / kg;

Honor 8: 1,5 W / kg;

Huawei P9 Plus: 1,48 W / kg;

Motorola Moto Z2 Play: 1 455 W / kg;

Huawei P9: 1,43 W / kg.