Voici la meilleure vidéo de concept de design PS5 que nous ayons vue jusqu’à présent – .

Nous attendons toujours que Sony réponde aux surprenantes annonces de la Xbox Series X de Microsoft avec quelques révélations passionnantes sur PlayStation 5, mais nous n’avons pas encore entendu de nouvelles officielles. Sony a parlé pour la dernière fois de la PS5 à titre officiel au CES 2020 début janvier. À l’époque, la société a récapitulé toutes les spécifications PS5 qu’elle a dévoilées l’année dernière, a révélé le logo PS5 et a taquiné que les fonctionnalités PS5 les plus importantes n’avaient pas encore été annoncées ni même rumées. Quelques semaines avant cela, Microsoft a effectivement montré le design fini de la Xbox Series X lors d’une émission de jeu, qui est également l’endroit où la société a révélé le nom de la série X. Il y a quelques jours, Microsoft a confirmé presque toutes les spécifications officielles de la nouvelle console Xbox Series X dans un article de blog. Le coronavirus a peut-être ruiné les plans de lancement de la PS5 de Sony, mais nous ne le saurons jamais vraiment. Sony n’a jamais eu l’occasion d’annoncer un événement PlayStation Meeting, et nous pourrions ne pas en avoir un compte tenu de l’état actuel de l’épidémie. Mais Sony doit dévoiler la nouvelle console le plus tôt possible, même si elle le fait via un événement de presse en ligne. En attendant, en attendant, nous pourrions aussi bien recommencer à profiter de magnifiques concepts PS5.

Depuis que la conception du kit de développement PS5 a été confirmée, nous avons vu toutes sortes de concepts PlayStation 5, y compris des vidéos divertissantes qui imaginaient ce que Sony pourrait faire avec sa console de nouvelle génération. Certains se sont inspirés de la conception du kit de développement tandis que d’autres ont proposé leurs propres idées. Le plus récent est de Jermain Smit, alias Concept Creator, qui s’est associé à LetsGoDigital pour la vidéo suivante.

L’appareil PS5 imaginé par Smit ressemble à une boîte ennuyeuse, mais il n’y a rien de mal à cela, et la Xbox Series X en est la preuve. Les consoles ne devraient pas avoir de designs fous. Ce n’est pas leur but. En fait, le propre kit de développement PS5 de Sony est exagéré. Nous ne savons pas pourquoi Sony voudrait opter pour un design PS5 comme celui-ci pour les développeurs de jeux ou les utilisateurs finaux – le voici à nouveau:

Le concept de Smit n’a aucun de ces manigances en «V». Au lieu de cela, la console présente des lignes claires et simples qui permettent à la console de s’asseoir verticalement ou horizontalement. Le logo PS5 est la seule chose qui se démarque des subtiles bandes lumineuses sous l’ouverture du disque. À l’avant, nous avons également un tas de ports USB-A et UBS-C pour une connectivité rapide. Tout cela est assez discret, mais pour être honnête, c’est facilement le meilleur concept de design PS5 que nous ayons vu jusqu’à présent.

La vidéo présente également le nouveau contrôleur DualShock 5, qui a un écran tactile assez grand à l’avant et une connectivité USB-C à l’arrière. C’est certainement la meilleure conception de contrôleur que nous ayons vue jusqu’à présent.

Mais rien de tout cela n’est réel, aussi excitant que cela puisse être. Sony a révélé de nombreux détails matériels PS5 l’année dernière, et les gens ont trouvé une multitude de brevets décrivant les innovations liées au jeu qui pourraient être trouvées à l’intérieur de la PS5. Mais aucun de ceux-ci n’a fait allusion à la conception réelle de la PlayStation 5.

