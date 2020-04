voici la nouvelle arnaque téléphonique

Grâce aux récents services de télévision diffusés sur les réseaux Mediaset par les programmes Dépouiller les nouvelles et Hyènes, les projecteurs ont finalement été braqués sur l’un des problèmes les plus tordus dans notre pays ce qui, à ce jour, met sérieusement en difficulté des milliers d’Italiens. Nous parlons Cartes SIM enregistrées auprès des consommateurs mais activées par des inconnus et sans le consentement des victimes. Au cours des dernières semaines, Mondomobileweb.it a tenté de clarifier le problème, concluant ainsi que l’opérateur le plus exploité par les escrocs est Lycamobile. Nous trouvons ci-dessous plus de détails à ce sujet.

Les sims téléphoniques se dirigent vers la méfiance: c’est ce qui se passe

Selon ce qui a émergé du service de télévision du Iene, ces derniers mois, les escrocs ont mis au point une toute nouvelle méthode pour enregistrer des cartes SIM aux utilisateurs sans méfiance. Après avoir accepté les réclamations des utilisateurs, Lycamobile a décidé de confirmer l’incident par une déclaration officielle indiquant que la faute n’est pas celle de l’opérateur maismais de certains employés du centre d’appels très incorrect.

Néanmoins, l’opérateur virtuel pris en charge par le réseau mobile Vodafone a décidé de résoudre le problème en introduisant une limite sur le nombre d’utilisateurs pouvant être activés par une seule personne. Ce faisant, il sera enfin possible de limiter les dégâts et d’éviter les arnaques. Nous rappelons également que, récemment, Lycamobile a permis à d’anciens clients de demander des détails sur le nombre de cartes SIM actuellement enregistrées à votre nom. La demande peut être envoyée par email en envoyant un message à cs@lycamobile.it, ou en contactant le service client directement aux numéros 40322, si vous venez de LycaMobile, ou al 0645212322, si vous venez d’un autre manager.