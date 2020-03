voici la nouvelle invention de Google

un nouvelle technologie offert par Google est prêt à révolutionner le monde entier de la communication numérique. Ce sont les SMS 2.0, une nouvelle version du SMS très apprécié mais qui présente diverses fonctionnalités impensables jusqu’à il y a quelques années.

Les SMS 2.0 sont donc prêts à mettre les roues au service de gens comme Whatsapp e télégramme, réussir enfin révolutionner le monde de la messagerie instantanée. Nous trouvons ci-dessous plus de détails à ce sujet.

SMS 2.0: voici comment utiliser les nouveaux messages Google

Actuellement, la nouvelle technologie lancée par le géant de Mountain View traverse une première phase de test. Cela signifie que pour utiliser le nouveau SMS 2.0 sur nos appareils mobiles, nous devrons attendre quelques semaines de plus.

Pour fonctionner, ces nouveaux messages ils exploitent le potentiel d’une nouvelle technologie appelée RCS (Rich Communication Services). Grâce à ce dernier, en effet, les 165 caractères offerts par le SMS classique peuvent être facilement transformés en informations beaucoup plus complexes. Utilisateurs, donc, ils peuvent enfin attacher aux personnages classiques, même des fichiers multimédias tels que des vidéos, des photos, des notes audio, des documents et bien plus encore. De plus, certaines rumeurs parlent même de la présence de tiques bleues et de chats de groupe, tout comme sur WhatsApp et Telegram.

En tout cas malgré la phase de test, SMS 2.0 arrivera également très prochainement dans notre pays. A ce jour, en effet, ces nouveaux messages sont déjà disponibles en accès anticipé tant en France qu’en Angleterre. Enfin, nous communiquons à nos lecteurs que Google a également décidé de divulguer une application spéciale appelée “Messages” pour permettre une expansion rapide de SMS 2.0. Ce dernier peut être utilisé simplement comme application de messages courants.