voici la nouvelle MagicWatch 2, belle et personnalisable

HONOR il a présenté son nouveau MagicWatch 2, une montre intelligente qui, en plus d’offrir diverses possibilités de personnalisation, est équipée de la principales technologies de surveillance de la santé et un batterie qui garantit jusqu’à quatorze jours d’autonomie. En bref, l’appareil parfait pour ceux qui recherchent un portable flexible dans la conception (grâce aux différentes sangles et quarts de cercle disponible, personnalisable avec vos propres photos, HONOR MagicWatch 2 peut facilement s’adapter à toute occasion) et à l’avant-garde des fonctionnalités proposées.

HONOR MagicWatch 2: caractéristiques, fonctionnalités et prix

HONOR MagicWatch 2 il en comporte un Écran couleur AMOLED 1,39 pouces et il est disponible en deux tailles: le 46 mm et le 42 mm. L’appareil comprend un spaker et un microphone, il est donc possible passer / recevoir des appels Bluetooth et écouter de la musique directement depuis la smartwatch. À cet égard, HONOR MagicWatch 2 dispose de 4 Go de stockage interne, dont 2 Go peuvent être utilisés pour stocker jusqu’à cinq cents chansons.

De toute évidence, les recevoir des notifications des messages, des e-mails et des événements, ainsi que l’accès à la météo, à l’alarme, à la minuterie, à Find My Phone et à d’autres applications. HONOR MagicWatch 2 prend en charge quinze modes d’entraînement (dont 8 extérieurs et 7 intérieurs) e 13 cours professionnels de différents niveaux, de basique à avancé. L’appareil dispose également d’un pacificateur virtuel avec des outils qui peuvent être activés en temps réel pour améliorer vos performances pendant l’entraînement, en fonction de votre rythme.

HONOR MagicWatch 2 surveille votre fréquence cardiaque (également sous l’eau), le score SWOLF, la distance parcourue, la vitesse et les calories brûlées. Grâce à la technologie HUAWEI TruSleep 2.0, la smartwatch est capable de reconnaître et diagnostiquer 6 types courants de troubles du sommeil et vous conseiller en fonction de vos habitudes, afin d’améliorer la qualité du sommeil. Au-delà, la technologie HUAWEI TruRelax permet à l’appareil de détecter le niveau de stress, montrant si nécessaire des exercices de respiration utiles pour se détendre, tout en grâce à la technologie HUAWEI TruSeen, HONOR MagicWatch 2 parvient à vérifiez votre rythme cardiaque et de signaler toute anomalie.

Le tout nouveau HONOR MagicWatch 2 sera disponible en Italie à partir de fin février dans les variantes suivantes:

MagicWatch 2 46mm Charcoal Black: 179,99 €

MagicWatch 2 46mm Flax Brown: 199,99 €

MagicWatch 2 42 mm anthracite noir: 169,99 €

MagicWatch 2 Sakura Gold 42 mm: 209,99 €

Nous l’avons déjà essayé. Voici notre revue vidéo!