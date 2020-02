voici la nouvelle offre avec 50 Giga à petit prix

vent comme toujours, il offre d’excellentes opportunités à tous les utilisateurs qui souhaitent changer d’opérateur. Le fournisseur travaille constamment à contrer les deux TIM that Iliad également pour récupérer une partie des abonnés qui, dans un passé récent, ont quitté leurs rangs. L’objectif principal de Wind est d’offrir une alternative rechargeable au Giga 50, peut-être l’initiative la plus populaire sur le marché aujourd’hui.

Wind, avec 6,99 euros, vous pouvez activer une offre avec 50 Giga internet

L’offre Wind conçue pour le public des nouveaux clients est la All Inclusive 50 Fire. La promotion, désormais disponible dans de nombreux points de vente du pays, garantit une consommation quasi illimitée à un prix de vente.

Avec All Inclusive 50 Fire, les utilisateurs disposeront d’un nombre illimité de minutes pour passer des appels en Italie vers des numéros fixes et mobiles. En plus des appels, 200 SMS et une dot de 50 Giga naviguer sur le web avec le vitesse la 4G.

Le prix du Wind’s All Inclusive 50 Fire reflète celui du Giga 50 d’Iliad: seulement 6,99 euros tous les trente jours auxquels s’ajoutent des frais d’activation uniques de 10 euros.

Comme les autres offres de reconquête, le All Inclusive 50 Fire est également dédié exclusivement aux utilisateurs qui portabilité de leur réseau. L’offre ne peut pas être activée en ligne, mais uniquement en contactant l’un des magasins autorisés Vent sur le sol national. N’oubliez pas que les délais de portabilité varient d’un minimum de deux jours à un maximum de trois jours.