Voici la nouvelle RAM 4800Mhz, l’ADATA SPECTRIX D50

Le géant taïwanais ADATA, expert dans la production de mémoires flash, a officiellement mis à jour la famille de mémoires RAM avec son nouveau SPECTRIX D50, capable d’atteindre des fréquences jamais vues auparavant.

Les nouveaux souvenirs en question seront divisés en produits à une ou deux paires, en coupes jusqu’à 32 Go afin de satisfaire les plus exigeants.

Spécifications pour crier

ADATA certifie que les nouvelles RAM présentées ont tout le potentiel pour atteindre une fréquence de travail de 4800MHz en overclocking, une valeur très élevée.

Les mémoires disposent de LED RVB internes triangulaires sur le bord supérieur, ornées d’un dissipateur thermique passif, afin de combiner utile et agréable dans un mélange de design agréable, tamarro et efficace.

Juste le dissipateur thermique est une solution élégante, avec des lignes parallèles en continu avec le triangle LED en haut.

Entrant dans les détails, l’ADATA a déclaré avoir choisi très soigneusement les puces pour composer la nouvelle RAM, qui 8 / 16Gb offrir une vitesse minimale de 3000MHz avec un timing de 16-20-20, avec une vitesse maximale de 4133Mhz pour le compteur de 8 Go (synchronisation 19-23-23) et de 3600Mhz pour ça de 16 Go (synchronisation 18-20-20).

La société taïwanaise garantit également une prise en charge complète des plates-formes AMD et Intel de dernière génération avec prise en charge de tous les logiciels de gestion des LED, aidé par le programme Synchronisation RVB XPG, qui vous permet de moduler les LED grâce à la musique en cours de lecture.

Les variantes a 32 Go fonctionnant à 4600 et 4800 MHz sera disponible à partir de mai, mais on ne sait pas encore sur le prix qui ne sera certainement pas bas.