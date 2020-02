voici la nouvelle technologie de Google

Avec l’avènement d’applications comme WhatsApp et Telegram, au cours des 10 dernières années, le monde messagerie instantanée elle a été profondément modifiée et a atteint des niveaux très élevés qui, jusqu’à il y a quelques années, n’étaient pas imaginables à distance.

Apparemment, cependant, les choses sont destinées à changer. Ces derniers mois, en fait, Google a travaillé dur à un nouvelle technologie qui, selon les premières estimations, pourrait voler la vedette aux deux géants du numérique évoqués plus haut. Nous parlons des nouveaux SMS 2.0 qui, en fait, ont tous les pouvoirs pour donner une nouvelle vie au SMS désormais daté. Ces derniers, en effet, depuis un peu plus de cinq ans sont complètement tombés en désuétude et, de fait, de plus en plus d’opérateurs téléphoniques commencent à les exclure de leurs tarifs. Voyons donc plus de détails à ce sujet ci-dessous.

SMS 2.0: aussi en Italie les nouvelles de Google arrivent

Introduit pour la première fois en 1992, depuis plus de vingt ans SMS ont joué un rôle clé dans les télécommunications à travers le monde. Avec l’avènement de InternetCependant, les choses ont radicalement changé et, dans ce dernier cas, elles ont commencé à sombrer de plus en plus dans l’oubli. C’est précisément pour cette raison, par conséquent, Google, à travers le tout nouveau Le protocole RCS, a décidé de donner une nouvelle vie aux messages classiques. Grâce à la nouvelle technologie brevetée par le géant de Mountain View, les utilisateurs peuvent également attacher du contenu multimédia aux 165 caractères classiques, tels que des photos, des vidéos, des documents, des GIF et bien plus encore.

À ce jour, SMS 2.0 sont donc disponibles en phase de test via l’application “Messages”, disponible sur le Play Store via le lien suivant. Google a cependant promis que le support serait également étendu aux appareils Apple dans les prochains mois.