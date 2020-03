Voici la plus grande explosion jamais capturée depuis le Big Bang

C’est l’éruption d’un trou noir qui se retrouve plus de 390 millions d’années-lumière de notre système solaire, précisément dans le superamas d’Ophiuchus (qui tire son nom de la constellation où il se trouve). Ce trou noir super massif est composé de matière noire, de milliers de galaxies et de gaz incandescents, tous maintenus ensemble par gravité.

Que savons-nous de cette immense explosion enregistrée pour la première fois

Le magazine a appelé The Astrophisical Journal publié les études qui en dérivaient, menée par Simona Giantucci du Naval Research Laboratory à Washington DC. Jusqu’à présent, la plus grande explosion dont l’être humain aurait pu être témoin était l’amas de galaxies MS 0735.6 + 7421, situé à 2,6 milliards d’années-lumière de la Terre. Celui détecté actuellement semble être 5 fois plus d’énergie!

Il a été possible de capturer une image aux rayons X de cette explosion, ce qui aide à reconnaître et à découvrir certaines des caractéristiques des trous noirs qui pourraient aider à en apprendre beaucoup sur ce sujet encore considéré comme étant principalement inconnu. Les caractéristiques totalement nouvelles de cette explosion, mélangées à son âge fossile, peuvent vous avoir donné le coupune toute nouvelle classe de sources encore inconnues et même à de nouvelles réponses aux questions que les scientifiques se sont toujours posées sur le cosmos. Melanie Johnston-Hollitt, professeur du Centre international de recherche en radioastronomie de l’Université de Curtin (à Perth, Australie) a déclaré:

Nous avions déjà observé des explosions dans les centres des galaxies, mais c’est vraiment, vraiment, énorme. La chose la plus intéressante est que nous ne savons pas pourquoi elle était si puissante et qu’elle s’est produite très lentement, comme une explosion au ralenti qui s’est produite sur des centaines de millions d’années.

Dans un sens, les chercheurs, les scientifiques et les astronomes qui travaillent sur cette découverte sensationnelle peuvent être considérés archéologues de l’espace réel et ils sont tous extrêmement excités de faire partie intégrante d’un projet qui semble pouvoir ouvrir de nombreuses portes sur les progrès.

Rédaction extrêmement étonnante sur les nouvelles données du radiotélescope vérifiant l’analyse aux rayons X d’une éventuelle annihilation apocalyptique des trous noirs laissant un vide de plasma de la taille de la Voie lactée incroyable de 15 dans la grappe de galaxies #Ophiuchus 390 millions de LY à distance. https://t.co/9I9QvHoFjc

