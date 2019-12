Voici la première bande-annonce du nouveau film de Christopher Nolan, Tenet

Cela fait deux ans que le nom de Christopher Nolan a été attaché à un film, mais cela est sur le point de changer très bientôt. Tenet, un nouveau thriller d'action du réalisateur et producteur britannique, a reçu une bande-annonce officielle aujourd'hui (19 décembre) et il se passe des choses très déroutantes et très troublantes. Découvrez-le ci-dessous.

Le synopsis du film n'a pas encore été divulgué, mais IMDb dit que Tenet s'articule autour de "l'espionnage international, le voyage dans le temps et l'évolution". La bande-annonce postule qu'un détective entre dans l'au-delà et utilise une sorte de pouvoir de rembobinage du temps pour empêcher un événement mondial catastrophique de se produire.

Nolan est assis sur les chaises du réalisateur, producteur et scénariste pour ce prochain film d'action. La productrice de Dark Knight Trilogy, Emma Thomas, sera également productrice aux côtés de Nolan. Le film met en vedette John David Washington (BlacKkKlansman), Robert Pattinson (The Lighthouse), Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass), Elizabeth Debicki (Guardians of the Galaxy Vol.2), Himesh Patel (hier), et plus encore.

Tenet devrait sortir en salles le 17 juillet 2020.

Le dernier projet de Christopher Nolan était Dunkerque en 2017, une représentation brutale de l'évacuation de Dunkerque pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans notre critique du film, nous avons dit: "Au lieu de gaspiller le gros budget sur les grandes batailles et la destruction, Nolan l'a sauvé pour des scènes grandioses et épiques se concentrant sur le véritable cœur du film – qui était la lutte longue et éternelle de la condition humaine. "