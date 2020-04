Voici la première image d’un jet relativiste d’un quasar grâce à l’EHT

Pour les non-initiés, EHT signifie Télescope Horizon événementiel, le même projet que l’an dernier autorisé à photographier un trou noirou plutôt l’horizon des événements qui l’entourent, qui constitue la limite au-delà de laquelle rien ne pourra jamais revenir à une cuasa d’une gravité écrasante.

Après un an, EHT nous étonne encore, en prenant une photo d’un jet relativiste venant d’un quasar, précisément le quasar 3C 279 dans la constellation de la vierge, à propos de 5 milliards d’années-lumière de la terre.

Une œuvre commune pour un coup d’époque

Divers scientifiques de différentes équipes du monde entier ont participé au projet EHT, en utilisant l’interférométrie, afin de photographier un corps sûrement énorme, mais à une distance qui, en faisant une petite proportion dimensionnelle, correspondrait à photographier une orange sur la lune de la terre.

Pour les non-initiés, les quasars (source radio QUASi stellAR) sont des objets célestes d’une taille comparable à celle du système solaire et sont formés par un trou noir super massif et son disque d’accrétion, dans lequel les forces de friction entre le gaz et la matière, conduisent à la libération d’une grande quantité de rayonnement qui, dans le spectre visible, forme une grande émission de lumière, qui est jointe par une conversion de la matière en énergie égale à près de 50%, facteurs qui font des quasars les objets plus brillant que l’univers.

Parfois, il arrive que le matériau soit expulsé du disque d’accrétion en raison des forces magnétiques imposantes et tiré dans l’espace à des vitesses proches de celle de la lumière, nous avons un ordre de valeur en fait égal 0,995c (avec c vitesse de la lumière), précisément ce phénomène a été observé grâce à l’EHT.

Les scientifiques sont intrigués par le mécanisme de formation de ces jets de matière sortant du quasar, en fait nous avons une multiplicité d’explications possibles, du mouvement du plasma dans le disque d’accrétion à l’instabilité de celui-ci qui constitue le disque d’accrétion.

Nous avons de nombreuses questions auxquelles les scientifiques vont tenter de répondre, il suffit d’attendre et d’apprécier en attendant les images spectaculaires produites par le projet EHT.