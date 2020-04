Voici la première voiture électrique de 5000 chevaux, de 0 à 200 km / h en 0,8 s

L’électricité coupe lentement une part de plus en plus importante du marché, en fait tous les constructeurs automobiles se sont lancés dans une véritable course vers ces solutions écologiques, en présentant des modèles sur des modèles.

Ici, donc, l’électrique a assumé le rôle de protagoniste dans un projet bizarre, inhérent à un dragster électrique, avec une puissance impressionnante.

Lorsque vous pensez à ces voitures, vous imaginez des moteurs énormes, capables de fournir un couple effroyablement élevé en quelques secondes, évidemment grâce à l’utilisation de combustibles fossiles classiques.

Dragsters à l’électrique

Apparemment, même les voitures conçues pour les courses d’accélération devront tôt ou tard se plier à la poussée incessante vers l’électrique, en fait, tôt ou tard, nous devrons dire au revoir à l’odeur de l’essence brûlée et au grondement impétueux des moteurs, mais pas au spectacle si les entreprises derrière les dragsters adopteront leurs moteurs d’origine Technologies HyperPower, entreprise australienne connue.

Juste cette société a développé un moteur, nom de code hyperpuissance QFM-360-X, capable de fournir la puissance du puits 1341 chevaux, une valeur jamais vue auparavant pour une électrique.

Les numéros de moteur sont déjà si impressionnants, mais le constructeur a bien pensé à étendre les choses en installant jusqu’à 4 de ces moteurs dans un dragster course avec l’aide de l’équipe Top EV Racing.

Le résultat a pris la forme d’une bête de ben 5364 chevaux, une valeur monstrueuse.

Comme indiqué par la société australienne, la boule de feu électrique devrait avoir une accélération suffisante pour passer de 0 à 200 km / h en seulement 0,8 s, avec à la place 5,3 s de temps nécessaires pour atteindre 530 km / h avec une vitesse théorique maximale égale à plus de 600 km / h.

Une fois qu’un pilote désireux de le tester est trouvé, l’objectif est de battre le record de vitesse établi à 612 km / h.

Ce nouveau moteur montre que le monde de l’électricité peut avoir tout le poivre caractéristique des moteurs classiques, montrant précisément des puissances jamais vues auparavant.