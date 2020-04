voici la série télévisée à regarder aujourd’hui

En ces jours de quarantaine, il y a beaucoup de gens qui essaient d’éliminer les pensées en se mettant à l’aise sur le canapé et en commencer un série télévisée. Heureusement, il existe de nombreuses plateformes de streaming en ligne pour regarder des contenus multimédias incroyables qui offrent un large choix entre les séries télévisées et les films. Voici la fiction à ne pas manquer sur Disney +, Amazon Prime, Netflix et infini.

Amazon Prime: voici la série télévisée à regarder absolument

Sur la plateforme de Amazon Prime une vieille fiction diffusée sur Fox est très appréciée: Desperate Housewives – Les secrets de Wisteria Lane. Une incroyable série télévisée qui raconte la vie de quatre femmes au foyer impliquées dans des événements mystérieux.

Une autre série populaire est Rocco Schiavone, une série télévisée italienne avec Marco Giallini. C’est un genre policier qui raconte l’histoire d’un policier borderline au caractère grincheux et irascible.

Netflix: voici la série à ne pas manquer

Sur la plateforme de Netflixau lieu de cela, il est recommandé de regarder élite. Une série télévisée espagnole se déroulant dans un lycée prestigieux où des étudiants sont impliqués dans le meurtre d’un partenaire. Beaucoup ont aimé la série.

A regarder absolument La maison du papier, une série télévisée qui raconte le désir d’un homme appelé The Professor: voler la menthe d’Espagne. Après avoir étudié son plan jusque dans les moindres détails, l’homme sollicite l’aide de certains garçons au casier judiciaire avec lesquels il établit une relation de confiance et de respect mutuel.

Infinity: voici ce qu’il faut regarder sur la plateforme

infini c’est une plateforme bien connue et ceux qui ont un compte ne peuvent manquer de regarder la série télévisée intitulée Le Vampire Diares. Une fiction dramatique et surnaturelle qui raconte l’histoire de certains vampires et d’une fille nommée Elena, la protagoniste de l’histoire.

Une autre série télévisée à regarder est La théorie du Big Bang sourire pour chaque épisode. Une sitcom avec des épisodes très drôles impliquant le personnage de Sheldon, Howard, Raj et Leonard fans de physique, de bandes dessinées et de super-héros.

Disney +: ne manquez pas ces séries télévisées

Une série très populaire est Le Mandalorien situé dans le même univers que Star Wars. Le protagoniste est Mandalorian, un guerrier solitaire qui fait un chasseur de primes à l’extérieur de la galaxie pour gagner sa vie. Une série télévisée sur Disney + composé de huit épisodes d’environ une demi-heure chacun.

L’une des séries qui a eu trente ans l’année dernière est une incontournable, The Sympos. Une série animée développée par Matt Groening qui raconte l’histoire d’Homère, Marge, Lisa, Bart et Maggie.