Voici la taille de votre test de stimulation du coronavirus – .

Les chèques de stimulation du coronavirus de l’administration Trump devraient commencer à être distribués aux Américains dès cette semaine, à partir de quelques jours, maintenant que le Congrès a adopté son énorme projet de loi de relance du stimulus contre les coronavirus.

Utilisez les tableaux ci-dessous pour estimer le montant auquel vous êtes éligible, et donc la taille de votre contrôle de stimulation du coronavirus.

Voici la bonne nouvelle pour tous ceux qui se demandent combien d’argent ils vont obtenir du gouvernement fédéral une fois que leur chèque de relance arrivera, maintenant que le Congrès a adopté son énorme projet de loi sur les secours contre les coronavirus et que l’IRS s’efforce de faire envoyer ces chèques dès que possible. Les premiers chèques devraient commencer à être distribués la semaine prochaine, sous la forme de dépôts directs sur des comptes chèques.

Le gouvernement donne la priorité à la première vague de chèques pour aller aux personnes à faible revenu, ainsi qu’aux bénéficiaires de la sécurité sociale. Les décaissements viendront par vagues après cela, avec des personnes qui n’ont pas d’informations de dépôt direct dans le dossier avec l’IRS définies pour être au bas de la ligne – ces personnes attendront sur des chèques papier par la poste, ce qui, bien sûr, prendre plus de temps. Mais maintenant, pour la bonne nouvelle: vous n’avez pas à attendre aussi longtemps pour savoir quel sera le montant de votre chèque.

La société de technologie des finances personnelles basée à New York, SmartAsset, a préparé quelques tableaux montrant combien d’argent de stimulation des coronavirus les Américains peuvent s’attendre à recevoir, au moins dans cette première vague (puisque le Congrès parle également de la possibilité de factures de secours supplémentaires). Fondamentalement, si vous tombez sous certains seuils de revenu, les individus peuvent s’attendre à recevoir 1200 $, tandis que les couples mariés recevront 2400 $ – et les parents recevront également 500 $ de plus pour chaque enfant de moins de 18 ans.

Voici une ventilation de ces montants, y compris les seuils de revenu que vous devez atteindre pour obtenir ces montants, par SmartAsset:

Maintenant, qu’en est-il si vous gagnez plus que ces niveaux de revenu? Les chèques diminuent par incréments qui correspondent aux niveaux supérieurs à ces niveaux de revenu, et vous pouvez utiliser ce tableau pour estimer où vous allez tomber si cela s’applique à vous:

Quelques autres faits clés à savoir sur les prochains paiements de relance:

Selon l’IRS, environ 80% des Américains sont éligibles pour recevoir un paiement. Soit dit en passant, c’est cette agence qui est responsable de la distribution de l’argent, donc si l’IRS a déjà vos coordonnées de dépôt direct, vous êtes prêt à partir. S’ils ne le font pas, ils enverront le paiement à l’adresse qu’ils ont dans votre dossier, et les chèques papier devraient commencer à être envoyés vers la fin de ce mois, vers le 24 avril. Si vous le souhaitez, vous peut se rendre sur IRS.gov et cliquer sur «Non-déclarants: entrez les informations de paiement ici» pour donner à l’agence vos coordonnées bancaires.

