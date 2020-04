voici l’actualité, accessible à tous gratuitement

La vidéoconférence sera probablement l’un des services que les entreprises – et pas seulement – utiliseront encore pendant longtemps. Pour cela, nous assistons à une lutte entre les meilleurs services pour organiser des événements et des conférences numériques. Au cours des dernières semaines, nous avons constaté de nombreuses améliorations de la part de Google Meet afin qu’il puisse rivaliser avec des goûts tels que zoom, Équipe Microsofts et Skype.

Maintenant, la société vient d’annoncer que Google Meet il sera disponible gratuitement pour tout le monde, pas seulement pour les utilisateurs de G Suite. Techniquement, vous pouvez déjà participer gratuitement aux appels vidéo Meet, mais seuls ceux qui ont un compte G Suite payant peuvent initier des appels.

Google Meet veut faire baisser la concurrence avec ces nouvelles

À partir de la semaine prochaine, l’entreprise activera progressivement cette fonctionnalité pour tous les utilisateurs, de sorte que vous ne pourrez peut-être pas encore démarrer une réunion. La seule condition est que vous devez avoir un compte Google. Il n’est pas nécessaire de télécharger l’application Meet, car vous pourrez participer aux réunions directement depuis Chrome ou d’autres navigateurs.

La sécurité est, bien sûr, une préoccupation majeure pour ces outils de visioconférence, étant donné les diverses préoccupations de Zoom dans le passé. Google souhaite souligner que Meet est basé sur une base sécurisée. Si vous souhaitez encore plus de sécurité, vous pouvez enregistrer votre compte dans le programme de sécurité avancée.

Pour le moment, il n’y a pas de limite de temps, mais après le 30 septembre, les utilisateurs gratuits auront jusqu’à 60 minutes pour les appels vidéo. Pour des fonctionnalités plus avancées, votre organisation peut s’inscrire à G Suite Essentials qui est gratuit jusqu’au 30 septembre.