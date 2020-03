voici l’actualité du nouveau décret

La suspension tant attendue des projets de loi craignait de soutenir les citoyens après que les restrictions antivirus ne se feront pas. Annoncé plusieurs fois, donc pas d’économies sur les services publics qui continueront d’être payés régulièrement. la Décret «Cura Italia» qui a prévu l’allocation de 25 milliards en faveur des familles, sera répartie en autres postes mais exclut effectivement la réduction de la consommation d’eau, d’électricité et de gaz.

La suspension aura cependant une exception et sera appliquée à certaines communes de la zone rouge du nord, particulièrement touchées par le coronavirus. Ici, le paiement de la redevance Rai sera également interrompu et de concert avec l’Arera (Autorité pour l’énergie, les réseaux et l’environnement) toutes les factures seront suspendues jusqu’au 30 avril.

Pourquoi la suspension des projets de loi n’est-elle pas étendue à d’autres municipalités?

La décision d’annuler les factures de mars et avril ne concernera donc que 11 communes de la zone rouge les plus touchées par l’épidémie. Il s’agit de Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Codogno, Castiglione D’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, San Fiorano et Terranova en Lombardie; Je vais en Vénétie. À l’exclusion de toutes les autres municipalités italiennes, car, comme l’a expliqué le sous-ministre de l’Économie, Antonio Misiani, il n’y a pas de couverture adéquate pour garantir la suspension des factures au niveau national.

Cependant, les prestataires de services ont décidé de lancer une politique de support utilisateur autonome. C’est ainsi qu’Acea, A2A, Iren et Hera proposent désormais le paiement échelonné des factures pour les personnes en difficulté et élargissent les conditions de suspension des prestations pour les défaillants. Arera elle-même a décidé d’entreprendre la même politique, fixant le report des affectations d’arriérés au 3 avril.