Voici le casque de jeu Asus ROG Theta 7.1, avec les meilleures spécifications

Asus a toujours été la reine des jeux extrêmement performants et ne manque jamais une occasion de réitérer le concept.

La famille de produits République des joueurs (ROG) a toujours été un point de référence pour tous les fans du secteur qui ne se soucient pas du coût de fournir leur emplacement avec chaque élément avec des fonctionnalités de pointe.

Les nouveaux écouteurs confirment le concept

Les écouteurs récemment officialisés par Asus ne font que souligner la qualité qui distingue les produits ROG, ils se présentent avec des caractéristiques vraiment exceptionnelles.

Nous commençons par la technologie 7.1 surround réel merci à huit pilotes ASUS Essence et subwoofer virtuel grâce à quoi les écouteurs sont capables d’offrir une spatialité audio 3D vraiment excellente, permettant au joueur de comprendre l’origine de chaque son.

Quant au microphone, il sera équipé de annulation du bruit intelligent, grâce auquel les communications dans le jeu seront claires et cristallines, ce que permet une intelligence artificielle qui apprend et annule les bruits de manière optimisée.

Ça continue avec quatre pilotes ESS 9601 et un amplificateur DEC ROG 7.1, qui couplé offrent une expérience de cinéma maison grâce également à Codec audio SupremeFX S1220A, qui renvoient un son d’une pureté et d’une netteté extrêmes.

Les roulements sont agrémentés du produit ROG Hybrid et les pavillons alliage d’aluminium, qui donnent au produit un confort pour aider à soutenir de longues sessions de jeu, car la conception d’un D inversé réduit la pression sur la tête et assure une isolement auditif l’excellence.

Tout cela se combine avec une légèreté et une résistance typiques de l’alliage d’aluminium.