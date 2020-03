voici le contenu expirant

Le géant du streaming en ligne, Netflixcontinue de discuter de ses utilisateurs qui utilisent son service en prenant en charge des frais mensuels. Malheureusement, encore une fois, beaucoup contenu multimédia ils abandonnent le catalogue du géant du streaming en raison des droits de licence précédemment achetés qui ont expiré.

la plate-forme avertit ses utilisateurs que je suis expiration du contenu pour le mois de mars. Déjà les premiers jours sont très vastes, mais voici plus de détails révélés dans le paragraphe suivant.

Netflix: divers contenus multimédias sortent du catalogue de la plateforme

Même pour le mois de mars il y aura des nouvelles désagréables pour les utilisateurs en raison des nombreux contenus qui expirent. En particulier, selon le célèbre site Web NetflixLovers, le premier jour du film sera le 1er mars Je t’aime mec, le documentaire Grazia, le film Le professeur Marston et la Wonder Woman, Cadeaux d’un étranger – Le cadeau et le documentaire Danny dit. Le 6 mars, cependant, sera le dernier jour de la comédie américaine J’arrête quand je veux. Ensuite, le 7 mars sera également le dernier jour du documentaire One Strange Rock: la planète Terre et les deux films UnderWorld – La rébellion des Lycans et Demande d’ami – Death a votre profil. Enfin, la semaine se termine le huitième jour de mars et avec l’expiration du contenu suivant: Pierre et la ferme, The Sunshine Makers et génie.

la plate-forme continuera à mettre à jour son catalogue en ajoutant et en supprimant d’autres contenus multimédias. Malheureusement, même les autres semaines de mars il y aura des changements.