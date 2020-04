Voici le graveur laser 20w le moins cher au monde

Ortur Laser Master 20w – 229,99 USD chez Gearbest

Il s’agit de l’un des kits de gravure laser les moins chers du marché, offrant des performances exceptionnelles à un prix abordable. La puissance supplémentaire fournie par le modèle 20w ouvre également un monde de possibilités pour les artisans et les amateurs. Vaut bien le prix!

Voir l’offre

À 230 USD de Gearbest (environ 190 GBP / 380 AUD), la découpeuse laser Ortur Laser Master 20w offre une solution de gravure et de découpe compacte et abordable.

La machine 20w est le modèle phare de la gamme Laser Master d’Ortur, qui comprend également des versions 7w et 15w. La puissance supplémentaire offerte par le modèle 20w offre une vitesse et une précision supérieures, et peut être utilisée pour la gravure et la découpe.

Une carte mère de chipset STM32 32 bits offre une précision de 12,5 µm de haute précision pour l’axe X, une précision de pixel par défaut de 300 pixels par pouce et une précision de 0,81 µm. Cela signifie que les lignes, les bords et les coupes seront lisses et fluides sur la grande zone de gravure de 160 x 150 mm.

Le puissant Ortur Laser Master 20W a également une large compatibilité avec les matériaux, vous permettant de graver des motifs en carton, bois, plastique et autres matériaux.

L’aluminium et l’acrylique confèrent à la fraise une construction robuste et elle possède également des caractéristiques de sécurité telles que la protection de position active, la protection de sécurité du faisceau laser et la limitation de l’exposition.

La découpeuse laser fonctionne avec le logiciel Windows LaserGRBL, qui est en téléchargement gratuit. En utilisant LaserGRBL, vous serez en mesure de disposer vos conceptions et de contrôler la puissance du laser, en alternant entre les modes de gravure et de découpe.

LaserGRBL traduit les conceptions à partir de fichiers créés dans des applications d’imagerie et de CAO populaires (telles que Photoshop et Inkscape) et les convertit en chemins de découpe prêts pour le laser.

L’application reconnaîtra une gamme de formats de fichiers – y compris NC, DXF, BMP, JPG et PNG – ce qui signifie que vous pouvez également télécharger des conceptions sur Internet.

La machine nécessite un certain assemblage, qui ne devrait prendre que 5 à 10 minutes. Heureusement, les modules les plus complexes sont tous pré-assemblés, alors ne vous inquiétez pas si vous n’êtes pas à l’aise avec l’assemblage à plat.

Offrant un équilibre entre prix, qualité et fonctionnalités, l’Ortur Laser Master 20w est un choix fantastique pour les artisans et les amateurs.

Garder à l’esprit…

Si ce produit vient de Chine continentale, il faudra au moins un mois pour atteindre les États-Unis ou le Royaume-Uni (et potentiellement plus). Vous pouvez être perçu une taxe directement ou par le biais du courrier.

Avez-vous réussi à vous procurer un produit moins cher avec des spécifications équivalentes, en stock et tout neuf? Faites-le nous savoir et nous vous tiendrons notre chapeau.