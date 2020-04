Voici le lecteur externe par gigaoctet le moins cher que vous pouvez acheter dès maintenant

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau disque de stockage, vous pouvez vous procurer un disque dur externe Seagate Desktop d’une capacité de 8 To pour un peu moins de 132 $ d’Amazon (environ 105 £ / 210 $ AU), y compris la livraison gratuite.

Disque dur externe Seagate 8 To – 171,99 $ 131,99 $

(environ 105 £ / 210 AU $)

C’est une offre exceptionnelle d’Amazon – vous ne trouverez nulle part un équivalent moins cher. Ce lecteur de disque dur Seagate de 8 To offrira aux utilisateurs une grande capacité de stockage après un disque dur à la fois silencieux et cool.

Ce lecteur de bureau est livré avec un câble USB de 18 pouces (avec une extrémité plate) et une unité d’alimentation externe de 18 W, plus une garantie limitée d’un an.

Vous pouvez le connecter à un appareil compatible via un port USB 3.0, mais le lecteur ne dispose pas de ports externes supplémentaires comme certains concurrents.

Clients internationaux

Malheureusement, Amazon n’expédiera pas en dehors des États-Unis, donc les clients internationaux devront utiliser un service de transfert de colis spécialisé s’ils veulent profiter de l’accord.

Selon Seagate, le lecteur (qui est préformaté pour Windows) permet aux utilisateurs de transférer du contenu jusqu’à 160 Mo / s. Il utilise un disque dur externe de 3,5 pouces basé sur la technologie SMR, ce qui signifie que les vitesses d’écriture sont susceptibles d’être très lentes.

Vous avez trouvé une meilleure offre?

Avez-vous réussi à vous procurer un produit moins cher avec des spécifications équivalentes, en stock et tout neuf? Faites-le nous savoir et nous vous tiendrons notre chapeau.

Malgré les taxes et les frais d’expédition associés, il pourrait être encore moins cher pour les clients non américains d’acheter l’appareil sur Amazon. À 16,5 $ par To, c’est le stockage le moins cher par téraoctet – en interne ou en externe – disponible partout.