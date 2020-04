Voici le mini PC de 8 Go le moins cher qui soit réellement utilisable

L’équilibre est peut-être l’une des qualités les plus insaisissables de notre quête pour découvrir des produits offrant le meilleur rapport qualité-prix.

Le mini PC Chuwi Herobox est un exemple rare; ce n’est ni le client léger le moins cher ni le plus rapide au monde, mais plutôt une combinaison de prix avantageux et de composants décents qui en font, à notre avis, le mini PC le moins cher qui est réellement utilisable.

Chuwi Herobox mini PC – 205,99 $ chez Gearbest

La Chuwi Herobox n’est pas le client léger le moins cher du monde, mais l’équilibre entre le prix et les performances en fait un excellent choix. Nous n’avons pas encore trouvé un appareil dans cette gamme de prix qui combine 8 Go de RAM, Windows 10 et un SSD de 180 Go.

À moins de 200 $ chez Gearbest (168,92 £ / 340,92 $ AU) avec le code de coupon GBCNHBPC, la Herobox est certainement à un prix raisonnable.

Nous pouvons nous tromper, mais nous n’avons pas encore découvert un appareil dans cette gamme de prix qui offre 8 Go de RAM (en mode double canal!), Windows 10 et un disque SSD de 180 Go (pas le stockage eMMC inférieur).

Il s’agit d’une version bien supérieure de son cousin, la Gbox, avec un processeur Intel Celeron N4100 à quatre cœurs – l’un des processeurs d’entrée de gamme les plus rapides en ce moment, performant à peu près aussi bien qu’un Core i5-5200U (selon le site d’analyse comparative de Passmark ).

Les fonctionnalités restantes sont également étonnamment bonnes pour un client léger aussi bon marché. La machine dispose d’un espace pour un SSD supplémentaire, Gigabit Ethernet, 802.11ac WiFi, quatre ports USB et un connecteur de type C, VGA, HDMI, un support VESA et même un emplacement pour carte microSD.

Garder à l’esprit…

Si ce produit vient de Chine continentale, il faudra au moins un mois pour atteindre les États-Unis ou le Royaume-Uni (et potentiellement plus). Vous pouvez être perçu une taxe directement ou par le biais du courrier.

Avez-vous réussi à vous procurer un produit moins cher avec des spécifications équivalentes, en stock et tout neuf? Faites-le nous savoir et nous vous tiendrons notre chapeau.

Remarque, l’unité est expédiée gratuitement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et dans des dizaines d’autres territoires dans le monde. Le prix du système et la valeur du coupon sont déterminés au moment du paiement.