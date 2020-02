voici le NOT magic de Broomstick Challenge

Sur les réseaux sociaux vous vous serez passé ces jours-ci à trouver des vidéos intitulées “les balais sont seuls”. C’est une tendance qui est immédiatement devenue virale qui, en pratique, montre des clips étiquetés avec le libellé Défi manche à balai dans lequel les balais auraient été seuls pour un phénomène scientifique.

Évidemment, c’est tout un la dernière génération de réseaux sociaux et de favoriser leur fortune. Par exemple, des vidéos ont circulé sur TikTok dans lesquelles la NASA aurait communiqué que le 10 février la rotation de la Terre aurait permis aux balais de toute l’Amérique de se tenir en équilibre.

Le balai est là: voici la PAS magique du Broomstick Challenge

Mais bien que nous puissions également en attribuer inclinaison particulière de l’axe temporaire de la terre, l’idée de l’associer au défi était si absurde que des millions de personnes se sont trompées. À l’heure actuelle, cependant, les canulars et les fausses nouvelles deviennent un virus pire que ceux qui récoltent les victimes pour de vrai, et malheureusement l’immédiateté des communications via les réseaux sociaux fait le reste.

Pas de contrôle de source, pas de contradiction: le mode du hashtag Broomstick Challange s’est répandu partout, où des personnages improbables ont filmé des clips montrant qu’un balai est vraiment seul. Mais la banalité de tout cela, et nous ne savons pas où ils trouvent le temps de ne pas le comprendre, c’est que ce sont les mêmes lois de la physique qui nous disent que le balai est droit perpendiculairement au sol.

Simple, le centre de gravité du balai et la forme des poils favorisent tout: il suffit de bien le positionner. mais ce qui est vraiment triste, c’est que la NASA a dû s’embêter pour nier le phénomène: ni l’inclination terrestre ni la magie n’y sont pour rien.