Voici le nouveau Dynabook Pro L50-G, le GPU Nvidia et Intel Comet Lake

Dynabook a annoncé une nouvelle version de l’ordinateur portable Pro L50-G, un ordinateur portable équipé de GPU Nvidia et Processeur Intel dixième génération.

Grâce à ces composants, les propriétaires peuvent profiter d’une excellente puissance de calcul associée à une puissance graphique discrète fournie par la carte Nvidia.

Excellentes spécifications de l’ordinateur de l’entreprise

Le PC en question est conçu pour un groupe d’utilisateurs d’entreprise, en fait, il offre plusieurs options pour la protection des données.

Il dispose d’un affichage de 15,6 pouces équipé d’un panneau en verre antireflets et résolution FullHD 1920 × 1080 pixels.

Le point culminant vient du matériel du cœur battant de l’ordinateur portable, il se compose d’un processeur Intel de dixième génération, qui est divisé en Intel Core i5 / i7 selon la version de l’ordinateur portable.

L’autre côté du cœur qui déplace cet ordinateur est la carte vidéo NVIDIA GeForce MX250 avec 2 Go de mémoire GDDR5 dédiée.

Le reste des spécifications techniques comprend 16 Go de RAM, 128/256 Go SSD, 1 To de disque dur.

Côté connectivité, l’ordinateur a tout ce qu’il faut, en fait les modules sont montés à bord WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6) e Bluetooth 5.0, alors qu’en ce qui concerne les connexions physiques, ils sont assurés par trois ports USB 3.0 Type-A et un port USB 3.1 Type-C, l’emplacement pour carte SD / SDHC / SDXC et enfin le Prise audio 3,5 mm.

Quant aux dimensions, il a une épaisseur de 19,9 mm et un poids d’env. 1,85 kg.

Le clavier est de taille normale et est installé à bord Windows 10 Pro 64 bits.

Le Dynabook Pro L50-G sera en vente à partir de mars, mais rien n’est encore connu sur le prix.