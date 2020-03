Voici le nouveau fleuron de Leica, S3, le nouveau modèle à partir de 19 000 euros

Le monde de photographie il est varié et riche en de nombreux modèles, Leica a décidé d’élargir l’arsenal sur lequel les professionnels peuvent se concentrer avec son nouveau Leica S3, un format moyen qui combine une grande qualité de photos avec une grande vitesse d’utilisation.

Prix ​​exagéré mais justifié

Le nouveau modèle est déjà présent sur la liste de prix en ligne du fabricant, à un prix d’environ 19000 €.

Évidemment, le chiffre est vertigineux, mais selon l’entreprise, il est justifié par ce que le produit peut rendre à l’utilisateur qui l’achète.

En fait, comme l’a déclaré Leica, son nouveau S3 il combine une très haute qualité avec une rapidité d’utilisation (toujours une note douloureuse de format moyen) d’un plein cadre.

La caméra essaie donc de combiner le meilleur des deux mondes, en partant du nouveau capteur monté sur bouillon, le Leica ProFormat de 64 MPixel avec des dimensions de 30 x 45 mm et format 3: 2, actuellement absent sur aucun autre appareil photo Leica.

Ce capteur permet d’avoir une plage dynamique jusqu’à 15 arrêts soutenu par un Sensibilité ISO dans une plage de 100 à 50 000.

L’autofocus a été repensé et repensé, il est désormais prédictif et vous permet de vous concentrer sujets en mouvement rapide.

Le tout est équipé d’un viseur optique pentaprismatico capable de couvrir jusqu’à 98% de la scène.

Quant au tournage vidéo, le Leica S3 prend en charge la prise de vue en 4K 8 bits et 24p avec codec MOV avec timecode, en plus du classique FullHD non compressé.

Quant aux images, nous prenons en charge le format DNG sans perte de détails, enregistré sur le support SDXC et UDMA7, chaque photo doit peser environ 70Mo.

Le cerveau de l’appareil photo en question est le processeur propriétaire Leica Maestro II, couplé à un buffer 2Gb, permet d’accéder à 3fps sans perdre de détail.

Le corps et la coque sont principalement en magnésium, le fond est en aluminium et la baïonnette en acier inoxydable, pour un poids total de 1,26 kg sans batterie à bord.