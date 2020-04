voici le nouveau projet du gouvernement italien

Avec l’arrivée de la 5G, l’Italie a été officiellement propulsée dans un monde technologique complètement nouveau. En fait, il existe de nombreuses innovations que la nouvelle norme de réseau mobile ultra-rapide pourra adopter, telles que l’Internet des objets et l’intelligence artificielle. Néanmoins, cependant, La 5G n’est pas la seule nouveauté du moment. En effet, grâce au travail réalisé par le Ministère du développement et de l’économie en collaboration avec l’Agence pour l’Italie numérique, le premier réseau WiFi entièrement gratuit. C’est donc un projet innovant “Piazza WiFi Italia” qui, à ce jour, intimide les opérateurs téléphoniques Tim, Wind Tre, Vodafone et Iliad. Voyons plus de détails à ce sujet ci-dessous.

WiFi gratuit: voici le premier réseau Internet dédié aux citoyens

Lancé en phase de test dans les zones les plus touchées par les tremblements de terre et les inondations, à ce jour le nouveau réseau WiFi est actif dans 2726 communes. Dans ce dernier, par conséquent, plusieurs points d’accès ont été installés qui permettent à chaque citoyen d’accéder à Internet où qu’il se trouve. De toute évidence, les travaux sont actuellement suspendus en raison de l’urgence Covid-19 mais, comme indiqué dans le projet officiel, le réseau est destiné à s’étendre à plus de 7 500 municipalités italiennes.

Connectez-vous au réseau WiFi gratuit c’est donc très simple. Voici comment procéder:

téléchargez l’application gratuite appropriée sur votre téléphone Android ou iOS;

s’inscrire en saisissant toutes les données souhaitées;

Trouvez une station hotspot proche de votre position et accrochez-vous.

En consultant la carte officielle sur la plateforme du projet, il sera également possible de visualiser en temps réel la liste des communes actuellement couvertes.