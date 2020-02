voici le nouveau projet qui défie la 5G

la Connexion Internet il est très important dans la société actuelle pour la plupart des gens, adultes et adolescents. À cet égard, le Ministère du développement économique avec Mibact ont décidé de développer un projet sur la Connexion Wi-Fi et son utilisation entièrement gratuite et illimitée.

Connexion Wi-Fi gratuite: voici le nouveau projet développé pour l’Italie

Ce nouveau projet s’appelle Piazza Wi-Fi Italie et vise à installer des hotspots publics et gratuits dans toutes les régions italiennes afin d’offrir une connexion Internet aux citoyens et aux touristes. L’installation de ces point chaud est prévu dans les zones où l’afflux de personnes est plus important, comme: les places importantes, les gares, les arrêts de transports en commun, etc.

C’est un projet, comme déjà mentionné, qui promeut la connexion Internet gratuite et la société renommée collabore également à ce projet Infratel Italie en développant une application spécifique. L’application est également entièrement gratuite et est déjà disponible sur le Play Store ou l’App Store: WiFi ° Italie ° en.

Les consommateurs intéressés peuvent télécharger leapplication et, une fois le téléchargement terminé, ils peuvent procéder à un enregistrement en saisissant certaines données personnelles. Une fois que toutes les étapes requises par l’application sont terminées, vous pouvez enfin profiter de tous les avantages. En effet, l’application permet sur une page spéciale d’accéder à une carte avec laquelle il est possible de découvrirpoint d’accès le plus proche pour se connecter à Internet.

Selon les rumeurs, certaines régions de l’Ombrie, des Marches, du Latium et des Abruzzes peuvent déjà bénéficier de ce privilège. L’installation de ces point chaud dans toute l’Italie, cependant, elle est attendue progressivement.