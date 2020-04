voici le nouveau service qui bat TIM, WINDTRE et VODAFONE

2020 est certainement l’une des années les plus importantes secteur technologique de notre pays. Suite à la diffusion du nouveau Normes de réseau mobile 5G, en fait, notre gouvernement a annoncé la naissance du premier réseau WiFi italien gratuit, donc accessible gratuitement à tous les citoyens et non. Le projet, appelé “Piazza WiFi Italia”, il est donc le résultat d’une collaboration innovante entre le ministère du Développement et de l’Économie et l’Agence pour l’Italie numérique.

Avec la réalisation du premier internet gratuit, enfin tous les Italiens pourront se débarrasser des contrats téléphoniques avec les opérateurs Tim, Wind Tre, Vodafone et Iliad, profitant ainsi des nombreux hotspots installés à travers le pays. Nous trouvons ci-dessous plus de détails à ce sujet.

WiFi gratuit: le premier réseau Internet ouvert au public arrive officiellement

Selon ce qui a été déclaré sur le site officiel du projet, le réseau WiFi public il est déjà bien actif 2726 municipalités, dans lequel, comme mentionné ci-dessus, des dizaines de point chaud pour permettre l’accès depuis n’importe quel endroit. Cependant, comme nous pouvons facilement l’imaginer, le nouveau réseau est toujours en cours d’installation. À la fin de l’année, en fait, la couverture des plus de 7500 municipalités. Actuellement, il est possible de découvrir les communes dans lesquelles le projet «Piazza WiFi Italia» est actif, en consultant la carte directement sur le site officiel du projet.

Connectez-vous au réseau WiFi gratuit c’est donc très simple. Voici les étapes à suivre:

téléchargez l’application gratuite appropriée sur votre téléphone Android ou iOS;

s’inscrire en saisissant toutes les données souhaitées;

Trouvez une station hotspot proche de votre position et accrochez-vous.