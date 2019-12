Voici le PC Windows le moins cher en ce moment – et il a même un emplacement M.2 de rechange

BMax n'est peut-être pas un nom familier, mais avec un produit comme le mini PC B1 qui pourrait doubler en tant que client léger (99,99 $ chez Gearbest après une remise de 20 $ via un code de coupon GBCNBMAXB1), il pourrait bien l'être bientôt.

Contrairement à certains des autres ordinateurs de moins de 100 $ que nous avons répertoriés ici, le B1 est basé sur le processeur Intel Celeron N3060, qui est un processeur légèrement plus puissant que l'Atom X5-8350 que l'on trouve généralement dans ces appareils.

Cela pourrait en faire un match parfait pour tous ceux qui recherchent un PC professionnel abordable mais compétitif.

Exécuter l'un de nos meilleurs services VPN sur cette box Android étendra ses capacités de streaming Utilisez l'un de nos meilleurs antivirus pour améliorer sa sécurité et le défendre contre les attaques de logiciels malveillants Vous pouvez étendre la capacité de stockage de ce mini PC en choisissant l'une de nos meilleures cartes microSD

Avertissements? Ne vous attendez pas à ce qu'il soit de quelque manière que ce soit assez puissant pour jouer à des jeux récemment sortis, mais il sera idéal pour le travail de bureau et pour les tâches légères en général.

Le B1 contient également 4 Go de mémoire et 64 Go de stockage eMMC; unique parmi les PC à moins de 100 $ est le fait que vous pouvez ajouter un deuxième disque SSD sous la forme d'un emplacement M.2 et étant donné le bon marché des SSD en ce moment (même ceux de 2 To), cela pourrait être un moyen facile d'obtenir un serveur de stockage gonflé.

Le reste de la configuration est à peu près standard pour un PC d'entrée de gamme; Wi-Fi 802.11ac, quatre ports USB, un port VGA (une rareté à ce prix), un HDMI, un Gigabit Ethernet (encore plus rare) et une prise casque 3,5 mm. Puisqu'il a un support VESA, vous pourrez le déposer à l'arrière d'un moniteur sans trop de problèmes.